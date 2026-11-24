تأتي التحديثات الثلاث في إطار مساعي "سناب" إلى تطوير منظومة إعلانية تربط بين اكتشاف صناع المحتوى، وتوسيع نطاق انتشار منشوراتهم، وإدارة الشراكات التجارية معهم، وسط المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب المبدعين وتعزيز فرص تحقيق الدخل...

أعلنت شركة "سناب"، المالكة لتطبيق "سناب شات"، إطلاق ثلاث مزايا جديدة تستهدف توسيع فرص التعاون التجاري بين صناع المحتوى والعلامات التجارية، وتعزيز انتشار المنشورات، وتسهيل إدارة الحملات الإعلانية عبر منصتها.

وبحسب إعلان نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشمل التحديثات شبكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف صناع المحتوى، وميزة لعرض الأماكن التي يزورونها عبر خرائط التطبيق، إلى جانب برنامج للشراكة مع وكالات التسويق والإعلان.

وتسعى الشركة من خلال هذه الأدوات إلى تعزيز حضورها في سوق التسويق عبر المؤثرين، وتوسيع الفرص التجارية المتاحة لصناع المحتوى، بما يتجاوز الاعتماد على المشاهدات والتفاعل مع المنشورات.

أتاحت الشركة شبكة "سناب لصناع المحتوى" بنسخة تجريبية مفتوحة، بهدف مساعدة العلامات التجارية على العثور على صناع المحتوى الذين تتناسب طبيعة جمهورهم ومجالات نشاطهم مع أهداف الحملات الإعلانية.

وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي لتحليل متطلبات المعلنين، إذ يمكن للشركات تحديد خصائص الجمهور المستهدف، ونوعية المحتوى المطلوب، وأهداف الحملة، لتعرض الأداة مجموعة من المرشحين الذين تتوافق خصائصهم مع تلك المعايير.

وتتيح الشبكة للمعلنين الاطلاع على مؤشرات أداء صناع المحتوى، وإعداد قوائم مختصرة بالمرشحين، والتواصل معهم لبحث فرص التعاون، فضلًا عن إمكانية تحويل منشوراتهم إلى إعلانات مدفوعة.

وتهدف "سناب" من خلال هذه الأداة إلى جعل اختيار صناع المحتوى أكثر ارتباطًا بمدى ملاءمة جمهورهم للحملات الإعلانية، بدلًا من الاعتماد على عدد المتابعين وحده، بما قد يتيح للمبدعين فرصًا إضافية لتنويع مصادر دخلهم.

وأطلقت الشركة عالميًا ميزة تحمل اسم "زاره"، تتيح للمستخدمين اكتشاف المطاعم والمتاجر وغيرها من الأماكن التي زارها صناع المحتوى الذين يتابعونهم، عبر "خريطة سناب".

وتعمل الميزة على إبراز المواقع التي تظهر في المنشورات العامة المرتبطة بإحداثيات جغرافية، سواء نُشرت عبر الخريطة أو خدمة الفيديوهات القصيرة "سبوتلايت".

ويمكن للمستخدمين استعراض المحتوى المرتبط بهذه الأماكن، ومشاركة توصيات صناع المحتوى مع أصدقائهم عبر المحادثات أو القصص.

ووفقًا للشركة، يستخدم أكثر من 450 مليون شخص "خريطة سناب" شهريًا، ما يتيح وصول التوصيات إلى جمهور أوسع، بما في ذلك مستخدمون لا يتابعون أصحاب المنشورات مباشرة.

ومن شأن الميزة أن توسع فرص انتشار المحتوى المتعلق بالسفر والمطاعم والتسوق والتجارب المحلية، فيما تتيح للأنشطة التجارية الوصول إلى جمهور جديد من خلال المنشورات التي يشاركها صناع المحتوى عن تجاربهم.

وفي إطار التحديثات ذاتها، أطلقت "سناب" برنامج شركاء وكالات صناع المحتوى، الذي يستهدف المؤسسات المتخصصة في إدارة الحملات الإعلانية بالتعاون مع المبدعين.

ويتضمن البرنامج مستويين من الشراكة، يوفر أولهما، المعروف باسم "الشريك القياسي"، التدريب والأدوات اللازمة للوكالات التي تعمل على تطوير نشاطها في مجال إعلانات صناع المحتوى.

أما المستوى الثاني، الذي يحمل اسم "الشريك الإستراتيجي"، فيستهدف الوكالات الأكثر خبرة في إدارة هذه الحملات، ويتيح لها الحصول على دعم أوسع وفرص إضافية للتعاون مع المبدعين.

وأوضحت الشركة أن البرنامج أصبح متاحًا في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يجري توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا أخرى لاحقًا.

واستعرضت "سناب" في إعلانها نتائج حملات إعلانية سابقة نفذتها علامات تجارية بالتعاون مع صناع المحتوى عبر منصتها.

وقالت إن حملة للعلامة التجارية "ساور باتش كيدز" حققت عائدًا يعادل 2.3 ضعف الإنفاق الإعلاني، إلى جانب ارتفاع مستوى الوعي بالإعلانات بست نقاط.

كما وصلت حملة للعلامة التجارية "ستيف مادن" إلى 2.2 مليون مستخدم، مع انخفاض تكلفة الألف ظهور للإعلانات بنسبة 44%، وفقًا لبيانات الشركة.

وتظل هذه النتائج مرتبطة بالحملات المذكورة، ولا تعني بالضرورة تحقيق نتائج مماثلة لدى جميع المعلنين أو صناع المحتوى.

وتأتي التحديثات الثلاث في إطار مساعي "سناب" إلى تطوير منظومة إعلانية تربط بين اكتشاف صناع المحتوى، وتوسيع نطاق انتشار منشوراتهم، وإدارة الشراكات التجارية معهم، وسط المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب المبدعين وتعزيز فرص تحقيق الدخل.