توقعت المؤسسة أن تنخفض القيمة الحقيقية لإيرادات رسوم الترخيص، التي دفعتها 77% من الأسر البريطانية العام الماضي، إلى أقل من نصف مستواها الحالي بحلول العام المالي 2037-2038، عندما يحين موعد إعادة التفاوض بشأن نموذج تمويل الهيئة...

حذّرت تقديرات أعدتها مؤسسة استشارية متخصصة في قطاع الإعلام من أن أقل من نصف الأسر البريطانية ستدفع رسوم ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال عقد من الزمن، في ظل تراجع متسارع في الإيرادات يهدد استدامة نموذج التمويل الحالي للهيئة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، فإن نسبة الأسر التي تدفع رسوم الترخيص قد تنخفض إلى أقل من الثلث بحلول العام المالي 2037-2038، في حال استمرار الحكومة البريطانية في اعتماد نظام التمويل الحالي.

وتشير التقديرات، التي أعدتها مؤسسة "أوليفر آند أولباوم أسوشيتس" الاستشارية المستقلة، إلى أن الهيئة تواجه حلقة من التراجع يصعب استمرارها، إذ يؤدي انخفاض الإيرادات إلى تقليص الإنفاق على إنتاج محتوى قادر على استقطاب الجمهور، ما يفاقم أزمة التمويل.

وتوقعت المؤسسة أن تنخفض القيمة الحقيقية لإيرادات رسوم الترخيص، التي دفعتها 77% من الأسر البريطانية العام الماضي، إلى أقل من نصف مستواها الحالي بحلول العام المالي 2037-2038، عندما يحين موعد إعادة التفاوض بشأن نموذج تمويل الهيئة.

وفي مواجهة هذه التحديات، تستعد وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، لطرح مقترحات لتعديل نظام رسوم الترخيص، تشمل إلزام مستخدمي خدمات البث الرقمي بدفع الرسوم.

ويقتصر الالتزام بدفع الرسوم حاليًا على الأشخاص الذين يشاهدون البث التلفزيوني المباشر أو يستخدمون منصة "آي بلاير" التابعة لـ"بي بي سي".

ومن المتوقع الكشف عن مقترحات التمويل الجديدة قبل نهاية العام الجاري، على أن يُدرج النموذج المقترح ضمن الميثاق المقبل للهيئة، الذي يغطي السنوات العشر المقبلة.

وتواجه "بي بي سي"، شأنها شأن مؤسسات إعلامية أخرى، ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج البرامج التلفزيونية، والتحولات الكبيرة في عادات المشاهدة مع انتشار خدمات البث والمنصات الرقمية.

كما أسهم تجميد رسوم الترخيص خلال العقد الماضي، إلى جانب الأعباء المالية الإضافية التي فرضتها حكومات بريطانية سابقة على الهيئة، في تقليص الموارد المتاحة لتمويل أنشطتها وإنتاج برامجها.

وتشير تقارير إلى أن التوقعات الداخلية للهيئة بشأن مستقبل إيرادات رسوم الترخيص لا تقل تشاؤمًا عن التقديرات المستقلة، في وقت بدأت فيه بالفعل تنفيذ تخفيضات تطاول برامجها وأعداد موظفيها.

ووفقًا لصحيفة "ذا غارديان"، فإن توسيع نطاق رسوم الترخيص ليشمل مستخدمي خدمات البث الرقمي قد يوفر أساسًا ماليًا أكثر استدامة للهيئة، لكنه يُرجح أن يثير اعتراضات لدى منصات كبرى، بينها "نتفليكس" و"ديزني" و"أمازون" و"يوتيوب"، فضلًا عن مشتركي هذه الخدمات.

في المقابل، استبعدت وزارة الخزانة البريطانية مقترحات أخرى لإصلاح نظام التمويل، من بينها فرض ضريبة عامة على الأسر لصالح "بي بي سي"، معتبرة أن هذا الخيار غير قابل للتطبيق سياسيًا.

