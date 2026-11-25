تزامن توسع "ميتا" في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع تسجيل حالات حذف وتقييد حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" خلال محطات سياسية حساسة في عدد من الدول...

حذّر موظفون في شركة "ميتا" الأميركية من تداعيات توسّع الشركة في استخدام الذكاء الاصطناعي بديلًا للمشرفين البشريين على المحتوى، مشيرين إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى اتساع نطاق حذف المنشورات وتقييد الحسابات بصورة خاطئة، لا سيما في سياق القضايا السياسية والحقوقية الحساسة.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الأربعاء، عن موظفين في الشركة، قولهم إن التوسع في أتمتة الإشراف على المحتوى ترافق مع عمليات تسريح جماعية طاولت أقسامًا مختلفة، وأثرت بصورة كبيرة على الفرق المسؤولة عن مراجعة المنشورات عبر منصاتها.

ووصف أحد الموظفين الوضع داخل فرق الإشراف على المحتوى بأنه "فوضى حقيقية"، مشيرًا إلى تقلص أعداد العاملين فيها بصورة كبيرة.

وبدأت "ميتا" استخدام الذكاء الاصطناعي للإشراف على المحتوى منذ عام 2017، بهدف رصد المنشورات المتطرفة والعنيفة وإزالتها، قبل أن تعلن، في مارس/ آذار الماضي، توسيع نطاق استخدام أنظمة أكثر تطورًا، قالت إنها ستسهم في تحسين تطبيق معايير النشر عبر منصاتها.

غير أن موظفين في الشركة أشاروا إلى أن هذه الأنظمة لا تزال تواجه صعوبات في فهم السياقات والفروق الدقيقة بين المنشورات، خصوصًا في اللغات غير الإنجليزية، ما يؤدي إلى حذف محتوى لا ينتهك قواعد المنصات.

وأوضحوا أن تقييم المحتوى يتطلب فهم السياق الذي ترد فيه الكلمات والصور، والتمييز بين الانتهاكات الفعلية والتعبير عن مواقف مرتبطة بقضايا حساسة.

وحذّر أحد الموظفين من أن سرعة الأنظمة الآلية قد تؤدي إلى ارتكاب أخطاء على نطاق أوسع، بالتزامن مع استمرار الشركة في الاستغناء عن المتعاقدين والموظفين المتفرغين المسؤولين عن معالجة الحالات الأكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن فرص المستخدمين المتضررين في الاعتراض على قرارات حذف المحتوى أو تقييد الحسابات واستئنافها باتت أقل مما كانت عليه سابقًا.

وتزامن توسع "ميتا" في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع تسجيل حالات حذف وتقييد حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" خلال محطات سياسية حساسة في عدد من الدول.

ورصد باحثون عمليات حذف جماعية طاولت عشرات الحسابات خلال أيام، إلى جانب حالات منفردة، بينها تعليق حساب حركة "نو كينغز" المعارضة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب مجموعة "ريبرو أنسينسورد"، المعنية برصد الرقابة الرقمية، سُجلت 657 حالة حذف حسابات عبر منصات "ميتا" خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 210 حالات طوال عام 2025.

وشملت الحالات التي وثقتها المجموعة حسابات في البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.

وحذّرت مؤسسة المجموعة، مارثا ديميتراو، في تصريحات للصحيفة البريطانية، من اتساع الظاهرة وتداعياتها المحتملة على المستقبل السياسي لدول بأكملها.

ومن بين الحالات المرصودة، تقييد وحذف حسابات مؤيدة للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عبر "إنستغرام"، خلال الأيام التي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.

وقالت "ميتا" إن معظم إجراءات إزالة الحسابات في البرازيل جاءت امتثالًا لأوامر قضائية أو قواعد انتخابية.

كما شهدت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" موجة من حذف الحسابات التي تنشر محتوى متعلقًا بمجتمع الميم والصحة الإنجابية في أوروبا.

وعزا موظفون في الشركة اتساع نطاق عمليات الحذف إلى سرعة أنظمة الذكاء الاصطناعي ومحدودية قدرتها على فهم السياقات، فيما لم يستبعدوا وجود اعتبارات سياسية تؤثر في تصميم الخوارزميات أو تعديلها، مؤكدين صعوبة التحقق من ذلك.

وأشار موظفون تحدثوا إلى "ذا غارديان" إلى أن آليات عمل أنظمة الإشراف على المحتوى تتسم بالغموض حتى بالنسبة إلى العاملين داخل الشركة.

وتجمع هذه الأنظمة بين نماذج لغوية كبيرة، من النوع المستخدم في روبوتات الدردشة، وخوارزميات أقدم مسؤولة عن تصفية المحتوى وتصنيفه.

وأوضح أحد الموظفين أن آلاف العوامل المتغيرة باستمرار تؤثر في ترتيب المنشورات وتصنيفها، ما يجعل تحديد الأسباب التي تقف وراء بعض قرارات الإشراف أمرًا بالغ الصعوبة.

ورأى موظفون آخرون أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أتاح للشركة في بعض الحالات إبعاد الأنظار عن قرارات مثيرة للجدل بشأن الإشراف على المحتوى السياسي.

واستشهدوا بتعديلات أدخلتها "ميتا" على خوارزمياتها عقب بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قالوا إنها أدت إلى تراجع كبير في ظهور المحتوى الفلسطيني.

من جانبها، نفت "ميتا" تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى بصورة انتقائية تستند إلى الانتماءات السياسية للمستخدمين أو مناصرتهم قضايا معينة، مؤكدة أن جميع المستخدمين يخضعون للقواعد ذاتها.

وقال متحدث باسم الشركة إن أحدث اختباراتها أظهرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ترتكب، في المتوسط، أخطاء أقل بنسبة 13% مقارنة بالمراجعين البشريين عند التعامل مع المحتوى المخالف.

وأضاف أن هذه الأنظمة تتمكن من اكتشاف انتهاكات فعلية أكثر بنسبة 10% مقارنة بالمراجعين البشريين، مؤكدًا أن الشركة تتيح للمستخدمين استئناف القرارات التي يعتقدون أنها اتُّخذت بصورة خاطئة.