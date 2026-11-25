خلص المركز إلى أن التحريض وحملات التضليل في الفضاء الرقمي يسهمان في نزع الشرعية عن المشاركة السياسية الفلسطينية، وتعميق الإقصاء وإعادة إنتاج علاقات القوة القائمة في الفضاءين الرقمي والسياسي...

أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ورقة بحثية جديدة بعنوان "أصوات تحت الشُبهات: تحليل الخطاب الانتخابيّ الإسرائيليّ والفلسطينيّ في الفضاء الرقميّ (2026)"، ترصد التحريض والتضليل وحملات التأثير الرقمي التي رافقت انتخابات الكنيست الـ26، وانعكاساتها على شرعية المشاركة السياسية الفلسطينية.

تستند الورقة إلى تحليل كمّي وكيفي للمحتوى الرقمي باللغتين العبرية والعربية على منصات فيسبوك وإكس وتيك توك، خلال الفترة من الأول من آب وحتى 27 تشرين الأول 2026. وجمع مركز حملة من خلال النموذج اللغويّ المدعوم بالذكاء الاصطناعيّ 30,808 منشورًا باللغة العبرية و12,037 منشورًا باللغة العربية، إلى جانب التعليقات عليها، مع مراجعة بشرية لجزء من العينة. انتهت فترة الرصد بشكل متعمّد في يوم الانتخابات، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وبالتالي لا تشمل التطورات والخطاب الذي أعقب الانتخابات.

ورصدت الورقة أن 6.7% من إجمالي المحتويات العبرية، من منشورات وتعليقات، تضمنت تحريضًا أو عنصرية ضدّ الفلسطينيين/ات في الداخل، وشملت أبرز الأنماط اتهامات بعدم الولاء أو دعم الإرهاب، والتنميط العنصري واللغة التحقيرية، وتصوير الفلسطينيين/ات كتهديد أمني أو "عدو داخلي"، إلى جانب دعوات لتقييد الحقوق والطرد والعنف.

كما أظهر التحليل أن 43% من المحتويات العبرية التي ناقشت إستبعاد أو ضم الأحزاب العربية إلى الائتلاف الحكومي تضمنت خطابًا عدائيًا، ما يعكس امتداد العدائية من القضايا الأمنية إلى النقاش حول الحضور الفلسطيني في مراكز صنع القرار والمشاركة السياسية.

وتتناول الورقة كذلك استخدام شبكات التأثير المنظم، والحسابات الوهمية، والمحتويات المضللة المولدة بالذكاء الاصطناعي لتضخيم الروايات السياسية، واختلاق تحالفات وتهديدات وهمية، وتشويه الخصوم، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.

وتُظهر المقارنة بين الخطابين أن الخطاب الفلسطيني انشغل بدرجة كبيرة بجدوى المشاركة البرلمانية وإمكانيات التأثير السياسي، بينما تمحور الخطاب الإسرائيلي حول الصراع على السلطة ومستقبل الحكم وحدود الشراكة السياسية مع الفلسطينيين/ات. كما تشير الورقة إلى فجوة بين التعويل الفلسطيني على التمثيل البرلماني وبين محدودية فرص التأثير الفعلي في ظل الإقصاء السياسي.

وتخلص الورقة إلى أن التحريض والتضليل الرقمي لا يقتصران على المنافسة الانتخابية، بل يسهمان في نزع الشرعية عن المشاركة السياسية الفلسطينية، وتعميق الإقصاء، وإعادة إنتاج علاقات القوة القائمة في الفضاء الرقمي والسياسي.