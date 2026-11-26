بحسب موقع "غادجيتس 360" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تُرسل الرسائل المجدولة في الموعد المحدد، حتى إذا كان التطبيق مغلقًا أو لم يكن هاتف المرسل متصلًا بالإنترنت...

أعلن تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، الأربعاء، إطلاق ميزة جدولة الرسائل رسميًا، بما يتيح للمستخدمين تحديد تاريخ ووقت إرسال رسائلهم مسبقًا، في المحادثات الفردية والجماعية، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو أدوات تذكير.

وأوضح "واتساب"، في بيان نشره عبر مدونته الرسمية، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الميزة تتيح جدولة الرسائل لإرسالها خلال فترة تتراوح بين عشر دقائق و14 يومًا من وقت إعدادها، على أن يجري طرحها تدريجيًا للمستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة عبر فتح المحادثة المطلوبة، وكتابة الرسالة أو إرفاق الوسائط، ثم الضغط مطولًا على زر الإرسال، واختيار التاريخ والوقت المطلوبين لإرسالها تلقائيًا.

وبحسب موقع "غادجيتس 360" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تُرسل الرسائل المجدولة في الموعد المحدد، حتى إذا كان التطبيق مغلقًا أو لم يكن هاتف المرسل متصلًا بالإنترنت.

وتدعم الميزة إرسال النصوص والروابط والصور ومقاطع الفيديو، فيما تتمتع الرسائل المجدولة بالحماية التي يوفرها نظام التشفير التام بين الطرفين المعتمد في التطبيق، بينما يبدو أن الميزة لا تدعم إرسال المستندات حتى الآن.

كما أتاح "واتساب" للمستخدمين إدارة الرسائل المجدولة عبر قسم مخصص في شاشة معلومات المحادثة، يتيح استعراض الرسائل التي لم تُرسل بعد وحذفها في حال تغيير خططهم.

ويأتي الإطلاق الرسمي بعدما اختبر التطبيق الميزة خلال الفترة الماضية مع مجموعة من مستخدمي نسخه التجريبية على أجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وبدأت الميزة بالوصول إلى مستخدمين في المنطقة العربية، بحسب ما رصده موقع "العربي الجديد"، فيما لم تصبح متاحة لجميع المستخدمين بعد.