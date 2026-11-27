أعلنت النقابة أن 79.38% من أعضائها المشاركين في التصويت في إنجلترا وويلز وإسكتلندا وخارج المملكة المتحدة أيدوا الإضراب، فيما أيد 91.32% اتخاذ إجراءات نقابية أخرى لا تصل إلى حد الإضراب الكامل، وبلغت نسبة المشاركة 75.03%.

صوّت صحافيو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، بأغلبية واسعة لصالح الإضراب عن العمل، احتجاجًا على خطط الإدارة لتسريح العاملين وخفض النفقات، في تصعيد للخلاف بين الهيئة ونقابة الصحافيين الوطنية البريطانية بشأن تقليص الوظائف وتزايد أعباء العمل.

وأعلنت النقابة أن 79.38% من أعضائها المشاركين في التصويت في إنجلترا وويلز وإسكتلندا وخارج المملكة المتحدة أيدوا الإضراب، فيما أيد 91.32% اتخاذ إجراءات نقابية أخرى لا تصل إلى حد الإضراب الكامل، وبلغت نسبة المشاركة 75.03%.

ورغم حصول النقابة على تفويض قانوني لاتخاذ إجراءات احتجاجية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فإنها لم تتخذ بعد قرارًا بتنفيذ الإضراب.

وبحسب رسالة وجهتها النقابة إلى أعضائها فإن نتائج التصويت تمثل تفويضًا قويًا للتحرك عند الضرورة، مؤكدة أن اللجوء إلى الإجراءات النقابية يظل خيارًا أخيرًا.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو النقابة في الهيئة قريبًا لمناقشة الخطوات المقبلة.

تحذيرات من تدهور أوضاع الصحافيين

وقالت الأمينة العامة لنقابة الصحافيين الوطنية، لورا ديفيسون، إن العاملين في الهيئة يعانون ضغوطًا متزايدة وتراجعًا في الروح المعنوية، نتيجة سنوات من نقص التمويل وتقليص الوظائف.

وحذرت ديفيسون إدارة "بي بي سي" من مواصلة سياستها الحالية، مشيرة إلى أن نتائج التصويت تمنح النقابة تفويضًا للدعوة إلى الإضراب خلال الأشهر المقبلة.

وترى النقابة أن أزمة التمويل التي تواجهها الهيئة تهدد جودة إنتاجها التلفزيوني والإذاعي، في ظل استمرار خطط إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وخفض تكاليف التشغيل.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، أشار صحافيون في الهيئة إلى وجود توجه واسع بين العاملين نحو تنفيذ الإضراب.

وقال أحد الصحافيين، الذي يعمل في الهيئة منذ أكثر من 14 عامًا وفضّل عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه للملاحقة، إن "الوضع لم يعد يُحتمل"، منتقدًا تزايد أعداد المديرين، خصوصًا في الخدمة العالمية للهيئة، على حساب الصحافيين العاملين في إنتاج المحتوى.

الإدارة تتمسك بالحوار

من جانبه، وصف نائب المدير العام لهيئة "بي بي سي"، رودري تالفان ديفيز، نتائج التصويت بأنها "مخيبة للآمال"، مؤكدًا احترام الإدارة حق الصحافيين في اتخاذ إجراءات نقابية مشروعة.

وقال ديفيز، في رسالة إلى العاملين اطلع عليها "العربي الجديد"، إن الإدارة بذلت جهودًا للحد من عمليات التسريح القسري إلى أدنى مستوى ممكن.

وأكدت الإدارة التزامها بمواصلة الحوار مع النقابة للتوصل إلى تسوية بشأن خطط خفض النفقات.

وفي حال تعثر المفاوضات واتخاذ قرار بالإضراب أو تنفيذ إجراءات احتجاجية أخرى، يتعين على النقابة إخطار الهيئة قبل موعد بدء تلك الإجراءات بعشرة أيام على الأقل.

خطة لإلغاء نحو ألفي وظيفة

وكانت "بي بي سي" قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي خطة لإلغاء ما بين 1800 و2000 وظيفة، في إطار جهودها لخفض تكاليف التشغيل بنحو 500 مليون جنيه إسترليني.

وتعد الخطة من أوسع عمليات تقليص الوظائف التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، إذ تشمل نحو 10% من إجمالي العاملين فيها، البالغ عددهم قرابة 21500 موظف.

وتتزامن الأزمة مع المفاوضات الجارية بشأن تجديد الميثاق الملكي المنظم لعمل الهيئة، الذي تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، وسط ضغوط متزايدة بشأن مستقبل تمويل المؤسسة، ودعوات إلى إلغاء رسوم ترخيص التلفزيون.

ووفقًا لتقديرات "بي بي سي"، توفر هذه الرسوم للهيئة نحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، تمثل قرابة 65% من إجمالي دخلها البالغ 5.90 مليارات جنيه إسترليني.