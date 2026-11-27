تعكس هذه التحديثات توجه "إكس" نحو توسيع حضورها في سوق الفيديوهات القصيرة، التي تحظى بشعبية واسعة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي...

أعلنت منصة "إكس"، الأربعاء، عن مجموعة من الأدوات الجديدة لصُنّاع المحتوى، تركز على إنتاج مقاطع الفيديو العمودية القصيرة وتحريرها ونشرها، ضمن مساعيها لتعزيز المنافسة مع "تيك توك" وخدمتي "ريلز" و"شورتس" التابعتين لمنصتي "إنستغرام" و"يوتيوب".

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تستهدف التحديثات، التي أعلنت عنها المنصة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تسهيل إنتاج المحتوى الأصلي بجودة احترافية، وتوفير فرص إضافية لتحقيق الأرباح، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية لتحرير الفيديو.

وتشمل أبرز التحديثات تطوير أداة تحرير الوسائط المدمجة في المنصة، بحيث تتيح لصُنّاع المحتوى تسجيل مقاطع الفيديو على مراحل منفصلة، واستخدام تأثيرات الشاشة الخضراء لدمج الصور والمقاطع المصورة وغيرها من المحتويات.

كما تتيح الأداة تحويل مقاطع الفيديو الأفقية إلى صيغة عمودية، وإنشاء نصوص تلقائية مصاحبة للفيديو، وقص اللقطات وإضافة النصوص إليها، فضلًا عن اختيار صور مصغرة مخصصة وتعديل الصور قبل نشرها.

وتأتي التحديثات استكمالًا لمجموعة من المزايا التي طرحتها "إكس" خلال الفترة الأخيرة، بهدف تشجيع صُنّاع المحتوى على إنتاج الفيديوهات الأصلية ونشرها عبر المنصة.

وكانت "إكس" قد أطلقت، في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ميزة اقتطاع الفيديو، التي تسمح للمستخدمين باختيار أجزاء من مقاطع مصورة أطول وإضافة تعليقاتهم الخاصة إليها وإعادة نشرها مباشرة عبر المنصة.

وتتضمن المقاطع المقتطعة إشارة إلى صاحب المحتوى الأصلي ورابطًا يقود إلى الفيديو الكامل، فيما تتيح المنصة لصاحب الفيديو الأصلي والمستخدم الذي أعاد نشر جزء منه تحقيق أرباح من المشاهدات التي يحصدها المقطع.

وتعكس هذه التحديثات توجه "إكس" نحو توسيع حضورها في سوق الفيديوهات القصيرة، التي تحظى بشعبية واسعة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.