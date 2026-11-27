أكدت هيئة "أركوم"، في تصريحات لـ"فرانس برس"، أنها تجري تحقيقًا بشأن القضية، مشيرة إلى احتمال انتهاك القناة القواعد المنظمة لعمل المحطات الإذاعية والتلفزيونية، التي تلزم القنوات الإخبارية بضمان تنوع وجهات النظر السياسية...

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية "أركوم" بتعليق بث قناة "سي نيوز" الإخبارية لمدة شهر، على خلفية ما وصفته بانحياز القناة إلى اليمين المتطرف وإخلالها بقواعد التعددية السياسية، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تقدمت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، ومقرها باريس، بطلب إلى الهيئة لاتخاذ إجراءات بحق القناة، معتبرة أن تغطيتها الإعلامية تشكل خطرًا على الديمقراطية مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تيبو بروتين، إن "هناك خطرًا على الديمقراطية يزداد وضوحًا كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية".

وشدد بروتين على أن الدفاع عن حرية الصحافة يقتضي التمييز بين الممارسات التي ترقى إلى "غسل الأدمغة" والعمل الصحافي الحر والمستقل.

من جانبها، أكدت هيئة "أركوم"، في تصريحات لـ"فرانس برس"، أنها تجري تحقيقًا بشأن القضية، مشيرة إلى احتمال انتهاك القناة القواعد المنظمة لعمل المحطات الإذاعية والتلفزيونية، التي تلزم القنوات الإخبارية بضمان تنوع وجهات النظر السياسية.

وتواجه "سي نيوز"، التابعة لمجموعة "كانال بلس" المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، انتقادات متكررة بسبب ما يعتبره منتقدوها انحيازًا إلى اليمين المتطرف.

في المقابل، يرى مؤيدو القناة أنها ساهمت في مواجهة ما يصفونه بـ"الانحياز اليساري" في وسائل الإعلام الفرنسية، ويشيدون بتركيز تغطيتها على قضايا الجريمة والهجرة.

وأظهرت نتائج بحث أجرته "مراسلون بلا حدود" أن القناة تلقت منذ تأسيسها 12 إنذارًا رسميًا و11 غرامة مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 830 ألف يورو (911 ألف دولار أميركي).

واستندت المنظمة في تقييمها للتعددية السياسية إلى تحليل 61 ساعة من بث ثلاثة من أبرز برامج القناة، خلصت خلاله إلى أن قضايا الهجرة وانعدام الأمن والإسلاموية، إلى جانب انتقاد اليسار ووسائل الإعلام العامة، شكّلت ثلثي الموضوعات المطروحة للنقاش.

وكان تحقيق أجرته المنظمة العام الماضي قد أشار إلى أن القناة تخصص فترات البث الليلي، التي تشهد انخفاضًا في نسب المشاهدة، لبرامج أكثر ميلًا نحو اليسار، في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتوازن والتعددية السياسية، بحسب المنظمة.

ومنذ عام 2021، دأبت "مراسلون بلا حدود" على مطالبة هيئة "أركوم" باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق القناة.

وسبق أن نفت مجموعة "كانال بلس" الاتهامات الموجهة إلى القناة بالانحياز السياسي، فيما اتهمت وسائل إعلام تابعة لبولوريه المنظمة بالسعي إلى فرض رقابة على عملها الصحافي.