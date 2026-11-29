نظّم الجناح الشبابي للحزب احتجاجات واسعة أمام مكاتب "ميتا"، متهمًا الشركة بالانحياز إلى مصالح حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي....

استخدمت الشرطة الهندية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين من حزب المؤتمر المعارض، أمس السبت، أمام مكاتب شركة التكنولوجيا الأميركية "ميتا" في مدينة غوروغرام بولاية هاريانا، شمالي الهند، احتجاجًا على ما وصفه الحزب بفرض رقابة على أصوات المعارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة "رويترز"، احتجزت الشرطة عددًا من أنصار الحزب خلال الاحتجاج، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا، وفق ما أفاد شاهد عيان.

وقال الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الشرطة استخدمت مياهًا "غير نظيفة" لتفريق المتظاهرين، متهمًا الحكومة باستخدام القوة ضد نشطاء يطالبون بحرية التعبير.

ونظّم الجناح الشبابي للحزب احتجاجات واسعة أمام مكاتب "ميتا"، متهمًا الشركة بالانحياز إلى مصالح حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وتشكل القضية أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركة المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في الهند، التي تعد أكبر أسواقها من حيث عدد المستخدمين.

من جانبها، تؤكد "ميتا" أن القيود التي تفرضها على المحتوى في الهند تأتي امتثالًا للقوانين المحلية.

ولم تعلّق الشركة علنًا على الاحتجاجات، لكنها أكدت خلال اجتماع مغلق مع ممثلين عن حزب المؤتمر التزامها الحياد تجاه جميع الأحزاب السياسية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "رويترز".

وكان الجناح الشبابي لحزب المؤتمر قد رفع دعوى قضائية ضد "ميتا" والحكومة الهندية، مطالبًا بإلغاء قاعدة قانونية أدت إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على المحتوى الرقمي بصورة كبيرة.

وتلزم القاعدة المنصات بإجراء عمليات مسح آلية لرصد نسخ المنشورات التي صدرت أوامر فردية بحذفها وإزالتها.

ويقول حزب المؤتمر، الذي يعد أبرز أحزاب المعارضة في الهند، إن القيود المفروضة على المحتوى تضعه في موقف غير متكافئ قبيل انتخابات الولايات المقررة عام 2027، والتي يُتوقع أن تؤدي خلالها منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" دورًا محوريًا في الحملات الانتخابية.