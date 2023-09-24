علم الأرقام وأطفالنا

علم الطاقات، فلكل حرف يوجد رقم، ولكل رقم هنالك طاقه تختلف عن طاقة الرقم الآخر، ولكل رقم خواصه، ففي كل رقم هنالك خواص وصفات تعمل على تقدمنا في الحياة، وبناء شخصية معينة، قوية أو ضعيفة

نورا شليان

نورا شليان معالجة نفسية جسدية ومرشدة روحية

ما هو علم الأرقام وما عالقة أطفالنا وتطور شخصيتهم بعلم الأرقام ؟

علم الأرقام هو علم طاقات، وقد كان أول من أسس مدرسة لعلم الأرقام هو الفيلسوف والفيزيائي فيثاغوروس وقد حدده قائلا:

" إنه علم طاقات، فلكل حرف يوجد رقم، ولكل رقم هنالك طاقه تختلف عن طاقة الرقم الآخر، ولكل رقم خواصه، ففي كل رقم هنالك خواص وصفات تعمل على تقدمنا في الحياة، وبناء شخصية معينة، قوية أو ضعيفة وأيضا صفات أخرى التي تؤخرنا أو تمنعنا من التقدم في حياتنا بشكل سليم وسهل".

كل شخص منا لديه عدة أرقام ترافقه على مدار حياته، منها المتغير ومنها الثابت، يمكننا معرفة أرقامنا وطاقاتنا من خلال عملية حساب وتحليل الإسم الكامل وتاريخ الميلاد لكل شخص.

بماذا تفيدنا هذه العملية؟ ولماذا من المهم لكل أهل معرفة ما هي أرقام أطفالهم ؟

ان هذه االرقام تساعدنا على معرفة صفاتنا المولودة، أطباعنا، رسالتنا في الحياة، صفاتنا الإيجابية والسلبية، أفكارنا، أهدافنا وطموحاتنا وحتى ميولنا العلمية منها والعملية والعاطفية.

كيف يتم ذلك؟

إن عمل خريطة للشخص يساعدنا على معرفة وإرشاد الشخص على تطوير ذاته فكريا، عاطفيا، جسديا وروحيا.

فمعرفة الأرقام المرافقة لأطفالنا تساعدنا على تطويرهم ومساعدتهم بتطوير ذاتهم ووضعهم على الطريق الملائم لهم بحسب طاقاتهم وقدراتهم، وليس ذلك فقط، وإنما بداية من ملاءمة اسم المولود الجديد مع تاريخ ميلاده لكي يحظى على خريطه ذات أرقام قوية ومتوازنة.

نحن جميعنا كأهل نرغب بأن نرى أطفالنا ناجحين بشتى المجالات، فملاءمة الإسم مع تاريخ الميلاد سوف يساعدهم على بناء خريطة ذات طاقات متوازنة لهم، ويساعدنا على فهم أبنائنا أكثر وعلى مقدرتنا إرشادهم ومساعدتهم وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

- أول 7 سنوات هي من أهم السنوات لبناء شخصية قوية ومتوازنة للطفل، فاذا استطعنا إرشادهم بحسب ما هو ملائم لهم من خلال طاقاتهم الخاصة، فلا شيء يمنع تطورهم ونجاهم في الحياة على المدى القريب والبعيد أيضا.

لذلك يتوجب على الأهل:

- معرفة ما هي الأرقام المرافقه لهم لكي نرشدهم بأفضل طريقة.

- هنالك رقم واحد من بين الأرقام يمكننا حسابه بشكل بسيط، وهو يمثل صفاتنا ومسارنا في الحياة وله تأثير كبير علينا.

كيف يتم حسابه؟

يمكننا حسابه من خلال عملية جمع جميع أرقام تاريخ الميلاد، حتى نصل إلى رقم فردي، وحسب هذا الرقم يمكننا تقديم النصائح البسيطة لمساندة ودعم أطفالنا.

رقم 1: شخصية قوية، قائد وذكي، مهم جدا دعمه كي ينهي الأمور الجديدة التي يبدأ بها حتى النهاية ومعرفة بأن علاقته مع والده مهمة جدا على صعيد الطاقة.

رقم 2: شخصية محبة، حنونة وداعمة، مهم جدا إرشادهم كي يستطيعوا تقوية ثقتهم بذاتهم ودعم خيالهم الواسع.

رقم 3: شخصية مرحة جدا ومبدعة، مهم دعم إبداعم وأفكارهم، لا يحبون الانتقاد غير البناء أو محاولة الحد من إبداعم الفكري أو تعبيرهم عن رأيهم.

رقم 4: شخصية متزنة، غير متسرعة، مهم لهم النظام والترتيب، مفضل إرشادهم لكي يكونوا أكثر مرحا ومتقبلين للتغييرات والفرص الفجائية.

رقم 5: شخصية حرة فكريا وحركيا، كتيرو الحركة وطاقاتهم عالية، مهم إرشادهم على تقبل التغييرات وإعطائهم مساحتهم ودعمهم على الصعيد الاجتماعي، يجيدون التواصل مع البيئة بشكل كبير.

رقم6: شخصية هادئة، تحب الجمال والهدوء، لا يستطيعون التواجد في أماكن مضجة ومشحونة، أهم شيئ لديهم العائلة، مهم إرشادهم على كيفية عمل توازن بين الأخد والعطاء، فهم يعطون أكثر من اللازم أحيانا، وأيضا تدريبهم على اتخاذ قرارات بشكل سليم.

رقم 7: أذكياء، يحبون تحليل كل شيئ، يكتسبون حكمتهم من خلال تجاربهم الحياتية، مهم جدا الإصغاء لحكمتهم وإعطائهم مساحتهم لكي يختلوا بأنفسهم.

رقم 8: أقوياء، أذكياء وقياديين، مهم جدا دعمهم من ناحية عملية من صغرهم، فالعمل لديهم من أولوياتهم وتذكيرهم بوجوب توازنهم، يجب أن يكونوا بتوازن بين الماديات والروحانيات والعطاء، والتخلص من السيطرة.

رقم 9: لديهم ذكاء عاطفي عالي جدا، معطائون ولديهم حنان كبير، يكتسبون خبرتهم ووعيهم من خلال حياتهم العملية، مهم إرشادهم على إنهاء العلاقات السامة الموجودة بحياتهم بشكل سليم، فهم يتأثرون منها كثيرا، مهم مساعدتهم على التخلص من خجلهم لكي يستطيعوا أن يرشدوا غيرهم من الأشخاص على المدى البعيد وإعطائهم مساحتهم الخاصة ودعمهم على أعمال الخير والتطوع.

تحرير: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48