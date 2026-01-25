أخبار عربية ودولية

شهيدان ومصابون بغارات إسرائيلية شرقي وجنوبي لبنان

عرب ٤٨ 25/01/2026
مقطع فيديو للحظات مقتل المواطن الأميركي في مينيابوليس يناقض رواية إدارة ترامب

عرب ٤٨ / أ ف ب 25/01/2026
خبراء أمميون يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان

عرب ٤٨ / أ ف ب 25/01/2026
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين

عرب ٤٨ / أ ف ب 25/01/2026
إسبانيا تلاحق شركات إسرائيلية بتهمة الإعلان عن سياحة استيطانية

عرب ٤٨ 25/01/2026
مدير منظمة الصحة العالمية: الأسباب الأميركية المعلنة للانسحاب من الوكالة "غير صحيحة"

عرب ٤٨/ أ ف ب 25/01/2026
انقطاع الإنترنت يكلّف إيران أكثر من 20 مليون دولار يوميًا... وعود بإعادته

عرب ٤٨/ وكالات 25/01/2026
بريطانيا تعلن عن إنشاء شرطة وطنية ستكون بمثابة "مكتب تحقيقات فدرالي"

عرب ٤٨ 25/01/2026
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

25/01/2026
بريطانيا: اعتقال محتجين داعمين لمضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن"

25/01/2026
انتشال 9 جثث واستئناف البحث عن عشرات المفقودين إثر انهيار أرضي في إندونيسيا

25/01/2026

أيرلنديون في دبلن يتظاهرون تنديدًا بانتهاكات إسرائيل في غزة

25/01/2026

سورية: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات و"قسد" لمدة 15 يومًا

25/01/2026

واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد عناصر إيرانية وتصنيف حزب الله وحماس "منظمتين إرهابيتين"

24/01/2026

سلام بعيد لقاء ماكرون: هناك حاجة لقوة دولية في جنوب لبنان بعد خروج "يونيفيل"

24/01/2026

بعد محادثات "بناءة": كييف وموسكو وواشنطن تستأنف المباحثات مطلع شباط

24/01/2026

إثر انتقاد ستارمر: ترامب يشيد بالجنود البريطانيين بعد إساءته لجنود "ناتو" غير الأميركيين

24/01/2026
العراق يتسلم دفعة ثانية من معتقلي "داعش" من سورية بواسطة واشنطن

24/01/2026
ترامب يهدد كندا بتعرفات بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين

24/01/2026
مقتل شخص برصاص عناصر أمن فيدراليين في مينيابوليس الأميركية

24/01/2026

اغتصاب وسبيٌ واتجار بالبشر: السودانيات أولى ضحايا الحرب

24/01/2026

الخارجية السورية تنفي تمديد وقف النار مع "قسد"

24/01/2026

طهران: الحرب علينا تهديد وجودي والرد من الوزن نفسه

24/01/2026

محافظ حلب يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الأشرفية والشيخ مقصود

24/01/2026

قتيل و23 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا

24/01/2026

بقرار من روبيو.. ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين

24/01/2026