أخبار عربية ودولية
شهيدان ومصابون بغارات إسرائيلية شرقي وجنوبي لبنان
عرب ٤٨
25/01/2026
مقطع فيديو للحظات مقتل المواطن الأميركي في مينيابوليس يناقض رواية إدارة ترامب
عرب ٤٨ / أ ف ب
25/01/2026
خبراء أمميون يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
عرب ٤٨ / أ ف ب
25/01/2026
واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين
عرب ٤٨ / أ ف ب
25/01/2026
إسبانيا تلاحق شركات إسرائيلية بتهمة الإعلان عن سياحة استيطانية
عرب ٤٨
25/01/2026
مدير منظمة الصحة العالمية: الأسباب الأميركية المعلنة للانسحاب من الوكالة "غير صحيحة"
عرب ٤٨/ أ ف ب
25/01/2026
انقطاع الإنترنت يكلّف إيران أكثر من 20 مليون دولار يوميًا... وعود بإعادته
عرب ٤٨/ وكالات
25/01/2026
بريطانيا تعلن عن إنشاء شرطة وطنية ستكون بمثابة "مكتب تحقيقات فدرالي"
عرب ٤٨
25/01/2026
الأحداث في مينيابوليس تفاقم احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة
25/01/2026
بريطانيا: اعتقال محتجين داعمين لمضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن"
25/01/2026
انتشال 9 جثث واستئناف البحث عن عشرات المفقودين إثر انهيار أرضي في إندونيسيا
25/01/2026
أيرلنديون في دبلن يتظاهرون تنديدًا بانتهاكات إسرائيل في غزة
25/01/2026
سورية: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات و"قسد" لمدة 15 يومًا
25/01/2026
واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد عناصر إيرانية وتصنيف حزب الله وحماس "منظمتين إرهابيتين"
24/01/2026
سلام بعيد لقاء ماكرون: هناك حاجة لقوة دولية في جنوب لبنان بعد خروج "يونيفيل"
24/01/2026
بعد محادثات "بناءة": كييف وموسكو وواشنطن تستأنف المباحثات مطلع شباط
24/01/2026
إثر انتقاد ستارمر: ترامب يشيد بالجنود البريطانيين بعد إساءته لجنود "ناتو" غير الأميركيين
24/01/2026
العراق يتسلم دفعة ثانية من معتقلي "داعش" من سورية بواسطة واشنطن
24/01/2026
ترامب يهدد كندا بتعرفات بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين
24/01/2026
مقتل شخص برصاص عناصر أمن فيدراليين في مينيابوليس الأميركية
24/01/2026
اغتصاب وسبيٌ واتجار بالبشر: السودانيات أولى ضحايا الحرب
24/01/2026
الخارجية السورية تنفي تمديد وقف النار مع "قسد"
24/01/2026
طهران: الحرب علينا تهديد وجودي والرد من الوزن نفسه
24/01/2026
محافظ حلب يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الأشرفية والشيخ مقصود
24/01/2026
قتيل و23 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا
24/01/2026
بقرار من روبيو.. ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين
24/01/2026
