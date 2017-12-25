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اليمن: مقتل 60 حوثيا وجنديا حكوميا في الحديدة

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 17:15

اليمن: مقتل 60 حوثيا وجنديا حكوميا في الحديدة
موقع استهدفه طيران التحالف في صنعاء (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت مصادر أمنية وطبية يمنية إن أكثر من 60 حوثيا وجنديا مواليا للحكومة قتلوا في 24 ساعة على خطوط القتال في محافظة الحُديدة غربي اليمن.

وتتركز في الآونة الأخيرة المعارك والغارات الجوية لتحالف السعودية في هذه المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك منذ إطلاق صاروخ باتجاه الرياض في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر.

ويستقدم طرفا النزاع تعزيزات إلى خطوط القتال، وتتعرض إمدادات الحوثيين للقصف الجوي، أما القوات الموالية للحكومة فتواجه عقبة كبيرة في التقدّم شمالا بسبب كثافة الألغام التي زرعها الحوثيون.

ولمدينة الحُديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي عاصمة المحافظة، أهمية كبيرة، ففيها مرفأ على البحر الأحمر كان في الماضي أهم مرفق للاستيراد إلى اليمن.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 18 حوثيا في غارات نفذها التحالف على مدينة حيس، و35 آخرون في منطقة التيحتا، على بعد نحو 70 كيلومترا من الحديدة، بحسب مصدر أمني.

وأكّدت مصادر طبية في مستشفيات الحُديدة هذه الحصيلة متحدثة أيضا عن 63 جريحا من الحوثيين.

من جهة أخرى، تحدّث مصدر عسكري حكومي عن مقتل 12 جنديا وجرح 19. وقد نقلوا إلى مستشفيات عدن بحسب ما أفادت مصادر طبية.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#اليمن
#الحديدة
#الحوثيون
#تحالف السعودية

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