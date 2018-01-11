مقتل 14 مدنيا بغارات للتحالف شمال اليمن

قتل 14 يمنيا في غارات نسبت الى طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت سوقا شعبيا ومنزلا في شمال اليمن، حسبما أفاد شهود الخميس.

وقال سكان في صعدة، معقل المسلحين الحوثيين في شمال البلد اليمن، إن 12 شخصا قتلوا في الغارات التي أصابت السوق الشعبي بينما قتل شخصان آخران في المنزل.

وأعطت وكالة الانباء "سبأ" المتحدثة باسم المتمردين الشيعة الحصيلة ذاتها للضربتين، متهمة "طيران العدوان" بتنفيذهما، في إشارة إلى التحالف.

وتشهد أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ سنوات نزاعا داميا بين المتسلحين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها. وسقطت صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر 2014. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في اليمن.

وفي الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي قُتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام على انهيار التحالف معهم. وبعيد قتله، قامت القوات الحكومية بإطلاق حملة عسكرية عند الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر غربا باتجاه مدينة الحديدة بينما كثفت طائرات التحالف ضرباتها الجوية.

وتمكنت هذه القوات من السيطرة على مدينة الخوخة الواقعة بين المخا، المدينة الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، والحُديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين والتي تضم ميناء يشكل نقطة رئيسية لوصول المساعدات الإنسانية.

وتحاول القوات الحكومية منذ سيطرتها على الخوخة التقدم شمالا باتجاه مدينة الحديدة.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل نحو تسعة آلاف شخص وإصابات عشرات آلاف آخرين.

وسبق أن اتهم التحالف بالتسبب بمقل مدنيين في غارات أصابات أسواقا ومدارس ومنازل مواطنين. وأعلنت الأمم المتحدة أن 68 مدنيا قتلوا يوم 26 كانون الأول/ديسمبر في غارتين أصابتا سوقا شعبيا ومزرعة في تعز في جنوب غرب اليمن وفي مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.