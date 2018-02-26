وزير يمني: الإمارات تحاول تقسيم البلاد

اتهم وزير يمني دولة الإمارات، بمحاولة تقسيم بلاده عبر إنشاء "جيوش إقليمية وقبلية" منفصلة في الجنوب.

وسقطت اليمن في أتون حرب أهلية عام 2015 حيث يقتل التحالف الذي تقوده السعودية والذي يضم الإمارات المتمردين الحوثيين بالإضافة إلى ميليشيات متحالفة مع الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

لكن الحكومة، التي تتخذ من مدينة عدن جنوبا مقرا لها، على خلاف مع القوات الإماراتية الموجودة هناك، حلفائها الرئيسيين ضد الحوثيين.

وقال صالح الجبواني وزير النقل اليمني، إن القوات التي تدعمها دولة الإمارات اعترضت موكبه اليوم الأحد، بينما كان في طريقه لافتتاح ميناء جديد.

وقال إن القوات كانت جزءا مما يسمى قوة "نخبة شبوة"، واحدة من عدة وحدات التي تتلقى أوامرها من دولة الإمارات فقط.