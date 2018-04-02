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اليمن: مقتل 14 شخصا غالبيتهم من النساء في قصف سعودي

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 19:49

اليمن: مقتل 14 شخصا غالبيتهم من النساء في قصف سعودي
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أسفرت غارة جوية شنها تحالف السعودية، اليوم الإثنين، قرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن عن مقتل 14 شخصا، على الأقل، غالبيتهم من النساء، وفقا لمسؤول بارز بالصحة.

وضربت الغارة مجمعا سكنيا للنازحين في بلدة الحامي، وفقا لنائب وزير الصحة، وليد العماد. وقال إن 8 نساء، على الأقل، و5 فتيات من بين القتلى.

إلى ذلك، دعت منظمة معنية بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن، وحثت الحوثيين على وقف هجماتهم الصاروخية ضد السعودية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن "لا يمكن للسعوديين استخدام صواريخ الحوثيين لتبرير إعاقة توفير السلع المنقذة لحياة المدنيين في اليمن".

يشار إلى أن السعودية تفرض حصارا على اليمن منذ العام 2015.

ملف خاص | يوم الأرض

#اليمن
#تحالف السعودية
#هيومن رايتس ووتش

من عرب 48

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