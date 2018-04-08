مقتل عشرات الجنود السودانيين بكمين للحوثيين باليمن

عرب ٤٨/أ.ف.ب

قتل عشرات من الجنود السودانيين ليل الخميس الجمعة في كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدي في شمال غرب اليمن، كما افادت مصادر عسكرية وقناة المسيرة التابعة للحوثين السبت.

وذكرت مصادر عسكرية ان مقتل الجنود السودانيين يعتبر الخسارة الأكبر من نوعها منذ وصولهم العام 2015.

وقالت المصادر العسكرية إن الجنود قتلوا في عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا في منطقة المزارع والمخازن قرب ميدي في محافظة حجة".

وقال ضابط يمني ميداني لفرانس برس إن الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية ما جعلها في مرمى نيرانهم".

من جهتها، بثت قناة "المسيرة" لقطات قالت إنها "انكسار زحف القوات السودانية في صحراء ميدي، وما وصفته بانه "جانب من قتلى الجيش السوداني والدبابات التي دمرها وأعطبها أبطال الجيش واللجان الشعبية".

وينتشر مئات الجنود السودانيين في اليمن ضمن التحالف العربي الذي بدا تدخله بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في هذا البلد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف العربي والسلطات السودانية.

ويمتنع الجيش السوداني عن التطرق إلى عملياته ضمن التحالف في اليمن. وفي نيسان/أبريل 2017، أعلن مقتل خمسة جنود وفي كانون الثاني/يناير 2016 عن مقتل جندي.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون إن التحالف قام بنقل المعارك إلى صعدة القريبة من حجة. وتشكل المنطقتان معقلا للحوثيين في ​​شمال البلاد.

كما تعتبر صعدة القاعدة الرئيسية لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية.

وأكد المسؤولون وصول مئات من الجنود السعوديين والسودانيين إلى عدة خطوط أمامية في منطقة صعدة لدعم الجنود الحكوميين.

واشتدت حدة المعارك منذ وصول هذه التعزيزات بدعم من طيران التحالف. وتمكنت قوات التحالف من التقدم مسافة عدة كيلومترات، وفقا لمسؤولين يمنيين.

وتأتي العملية في وقت يتعثر فيه التحالف من أجل التقدم على جبهات مأرب والحديدة.