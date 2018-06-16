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التحالف بقيادة السعودية يدعي قتله 255 عنصر "حوثي"

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 16:30

التحالف بقيادة السعودية يدعي قتله 255 عنصر "حوثي"
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

ادعى مصدر عسكري يمني في حكومة عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، اليوم السبت، قتل 255 عنصر من جماعة "الحوثي" خلال الساعات الـ48 الماضية، جرّاء الهجوم الذي يشنّه التحالف على مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وقال قائد "ألوية العمالقة"، أبو زرعة المحرمي، إن "خسائر الحوثيين في محافظة الحديدة خلال أمس الجمعة واليوم السبت، بلغت 255 قتيلاً، وأكثر من 500 جريح".

وأضاف، إن "غرور جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، وعدم إدراكها لطبيعة المعركة في الحديدة، دفعها إلى ارتكاب حماقات كبيرة بحق عناصرها، التي تمتلأ بها مستشفيات المدينة".

وأشار أن أكثر من 135 جثة وصلت مستشفى "العلفي" وسط مدينة الحديدة، فيما ظلت عشرات الجثث ملقاة قرب سور مطار المدينة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما أفاد به قائد ألوية العمالقة "المحرمي".

مبعوث أممي يصل إلى صنعاء على وقع المعارك بالحديدة
لم يلق المبعوث الدولي بتصريح لدى وصوله إلى صنعاء، وغادر المطار فورا متوجها إلى المدينة للاجتماع بقادة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة وعلى مدينة الحديدة منذ العام 2014.
 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني التابع لحكومة عبد ربه منصور هادي، ‏إن قواته، مسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، قد انتزعت مطار ‎الحديدة الدولي (جنوبي المدينة) من قبضة جماعة "الحوثي".

وأضاف البيان المنشور على حساب المركز في "تويتر" أن "الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية، الأربعاء الماضي، عملية للاستيلاء على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر والذي كان يسيطر عليه الحوثيين.

ويعاني اليمنيون أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، منها صنعاء منذ أيلول/سبتمبر/2014.

 

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#اليمن
#الحوثي
#الحديدة
#التحالف العربي
#السعودية
#الإمارات

من عرب 48

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