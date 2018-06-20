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اليمن: تحالف السعودية يعلن سيطرته على مطار الحديدة بالكامل

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 11:27

اليمن: تحالف السعودية يعلن سيطرته على مطار الحديدة بالكامل
قوات التحالف في منطقة المطار (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلن ضابط كبير في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

وفي تسجيل فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها على موقع تويتر، الأربعاء، قال قائد قوات تحالف السعودية في الساحل الغربي لليمن، عبد السلام الشحي "تم اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة، وبإسناد من قوات التحالف".

وادعى الشحي أن "خسائر العدو تقدر بالمئات".

وكانت القوات الموالية للحكومة بدأت، الأربعاء، الماضي بمساندة التحالف العسكري هجوما واسعا تحت مسمى "النصر الذهبي" بهدف اقتحام مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والسيطرة عليها.

وتضم المدينة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة الى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية كبيرة، ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

ويدعي التحالف العسكري الذي يضم الإمارات أنه يرى فيه منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية. ويتهم التحالف إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ودعمهم عسكريا، وهو ما تنفيه طهران.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اليمن
#الحديدة
#تحالف السعودية

من عرب 48

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