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اليمن: مقتلُ وإصابة العشرات في معاركٍ وغارات بالحُديدة

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 17:10

اليمن: مقتلُ وإصابة العشرات في معاركٍ وغارات بالحُديدة
(أ ب)
عرب ٤٨

شهدت الـ24 ساعة الماضية، مقتل 53 حوثيًّا، وإصابة العشرات في اليمن، في معارك وغارات جوية في الحُديدة، بحسب ما أكدت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

وتقدمت القوات الموالية للحكومة، في الساعات الماضية في المدينة الواقعة على البحر الأحمر، واشتدت المعارك في المدينة وفي مُحيط جامعتها، أمس السبت، وصباح اليوم الأحد، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر في القوات المُوالية للحكومة.

وشنّت طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، غارات جوية لدعم القوات الموالية للحكومة، بحسب مصادر في هذه القوات.

وأفادت مصادر طبية بأن 13 عُنصرًا من القوات الموالية للحكومة، قُتِلوا، في مدينتي المخا وعدن.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت الخميس الماضي، استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع الحوثيين، وتزامن ذلك مع إعلان مبعوث الأمم المتّحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنّه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في اليمن في غضون شهر.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت القوات الحكومية بدعم من التحالف العسكري، حملةً عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر، بهدف السيطرة على ميناء الحُديدة، قبل أن تُعلَّق العملية إفساحًا في المجال أمام المحادثات، ثم تم استئنافها في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد فشل المساعي السياسية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#اليمن
#الحديدة
#معارك
#حوثيون
#مساعي سلام

من عرب 48

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