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وزير يمني: الإمارات تضع السعودية بوضع حرج في عدن

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 09:50

وزير يمني: الإمارات تضع السعودية بوضع حرج في عدن
من الاشتباكات في عدن (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

تطرق وزير النقل اليمني صالح الجبواني، خلال استضافة ضمن برنامج "حديث خاص" على شاشة "التلفزيون العربي"، إلى آخر التطورات في البلاد، مشيرا إلى أن الإمارات وضعت السعودية في وضع حرج في عدن.

وحول ذلك قال الوزير اليمني، إن حكومة عبد ربه منصور هادي، حذرت السعودية من "خطورة الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الإمارات"، لكن الأخيرة تجاهلت هذه التحذيرات.

واعتبر الجبواني أن الاتفاق الذي رعته السعودي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بين حكومة هادي المدعومة منها، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، جاء لمصلحة الأخيرة.

وقال إن مشكلة هذا الاتفاق تكمن بأنه "ساوى بين الميليشيات (المدعومة إماراتيا) والجيش الوطني (الحكومي)"، مضيفا أن حكومته قبل اتفاق الرياض على مضض والشرعية ملتزمة بتنفيذه. واعتبر الجبواني أن المجلس الإنتقالي يأتمر بأوامر الإمارات ولا يخطو أي خطوة دون موافقتها.

وأشار الوزير اليمني إلى إن الإمارات كونت ميليشيات في جنوبي اليمن وهي تركز على الموانئ والجزر ولديها خطة للسيطرة عليها وتعتبرها نصيبها من الحرب.

وقال إن الإمارات ترتبط بعلاقات استثنائية وخاصة مع إيران، إذ لديها مصالح تجارية معها، ولإيران نفوذ هائل في الإمارات.

و اعتبر وزير النقل اليمني في حديثه لـ"التلفزيون العربي" أن إسقاط الحوثيين لطائرة التحالف هو "تطور خطير يعني حصولهم على صواريخ أرض جو من الإيرانيين".

وأشار أيضا إلى أن الحوار السعودي مع الحوثيين لا يجدي نفعا لأنه غير متكافئ.

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#اليمن
#السعودية
#الإمارات
#الحوثيين

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