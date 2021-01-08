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اليمن: مقتل طفل وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة على حي سكني

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 19:38

اليمن: مقتل طفل وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة على حي سكني
اليمن (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

قتل طفل وأصيب آخران وامرأة، الجمعة، جراء سقوط قذيفة مدفعية سقطت على حي المطار القديم (خاضع لسيطرة الجيش اليمني)، حي سكني بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصدرين.

وأضاف سكان الحي أن القذيفة تسببت بمقتل طفل، وإصابة طفلين آخرين، وامرأة بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى البريهي القريب من المكان لتلقي العلاج.

من جانبه، اتهم نائب مسؤول التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، الحوثيين بالمسؤولية عن القصف. وقال البحر للأناضول، إن "قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم شمال غرب مدينة تعز، أسفرت عن مقتل الطفل قصي أمين مسعد، وجرح 3 آخرين في حصيلة أولية".

وأشار إلى إلى تضرر عدد من السيارات والمنازل جراء سقوط القذيفة، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جماعة الحوثي حيال هذه الاتهامات.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش اليمني، مقتل 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان بقصف مدفعي حوثي على منازل بمنطقة الحمية شمالي تعز، فيما لم يصدر في حينه تعقيب من الجماعة، غير أنها غالبا ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على مناطق تعز، أكبر المحافظات اليمنية سكانا.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ عام 2014، وينفذ التحالف العربي، منذ العام التالي، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة.

وخلفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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