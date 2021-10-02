  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: قتلى في اشتباكات بين انفصاليين في عدن

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 17:48

اليمن: قتلى في اشتباكات بين انفصاليين في عدن
توضيحية من اليمن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل أربع أشخاص في اشتباكات اندلعت في مدينة عدن اليمنية، اليوم السبت، بين أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويتز" عن مصدرين أمنيين.

وأفادت "رويتز"، نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي إطلاق نار مكثف في حي كريتر الذي يقع بوسط المدينة ويضم مقرات الحكومة والبنك المركزي.

وشهدت المدينة توترا بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي حول السيطرة على جنوب البلاد.

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاشتباكات أدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين.

وذكرت الوكالة أن الاشتباكات بدأت فجرا عقب محاولة قوة أمنية اقتحام حي "الطويلة" في منطقة "كريتر" بالمحافظة.

وبحسب "الأناضول"، فإن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة، ما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين، كما سقط جرحى من المدنيين تعرضت منازلهم للقصف العشوائي.

وقتل في الاشتباكات شخصان، لم يعرف إن كانا مشاركين في الاشتباكات أم أنه صادف وجودهم بالمنطقة، كما قتل طفل برصاص المواجهات وعثر على جثته مواطنون قرب إحدى السيارات، بحسب المصادر.

وعاد رئيس الحكومة المدعومة من السعودية إلى اليمن، الأسبوع الماضي، قادما من الرياض، ويقيم في القصر الرئاسي في كريتر مع بقية وزراء الحكومة، بينما يقيم الرئيس اليمني في الرياض.

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على "تويتر": "الإخوة المواطنين في مديرية كريتر نرجو التزامكم في منازلكم خلال الساعات القليلة القادمة التي تقوم فيها قوات أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب بتطهير المدينة من بعض المجاميع والبؤر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون".

بودكاست عرب 48

#اليمن
#انفصاليين
#عدن
#صنعار
#المجلس الانتقالي الجنوبي

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق مراكز الاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري.. النتائج الليلة
إغلاق مراكز الاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري.. النتائج الليلة

2021-10-02

قطر: إقبال كثيف في أول انتخابات لمجلس الشورى
قطر: إقبال كثيف في أول انتخابات لمجلس الشورى

2021-10-02

تونس: تعطيل الموقع الرسمي للبرلمان لمنع انعقاده افتراضيا
تونس: تعطيل الموقع الرسمي للبرلمان لمنع انعقاده افتراضيا

2021-10-02

الأكثر قراءة

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا "في مأزق حقيقي"

2021-10-01
هل تكون مظاهرة المتابعة غدا

هل تكون مظاهرة المتابعة غدا "إحياء لذكرى الانتفاضة"؟

2021-10-01
الزراعة الإسرائيلية تشكل لجنة للحدّ من شراء العرب أراضي في الجليل

الزراعة الإسرائيلية تشكل لجنة للحدّ من شراء العرب أراضي في الجليل

2021-10-01
انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد

انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد

2021-10-01
رئيس

رئيس "أمان": هجوم في إيران.. كأنك لم تفعل شيئا

2021-10-01