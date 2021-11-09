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الأمم المتحدة: 7.3 مليون يمنيّ يحتاج إلى مأوى

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 11:15

الأمم المتحدة: 7.3 مليون يمنيّ يحتاج إلى مأوى
منزل مدمر في اليمن (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

يحتاج 7.3 ملايين شخص في اليمن إلى مأوى في ظل تصاعد وتيرة الصعوبات المعيشية والاقتصادية في البلاد التي دخلت الحرب فيها عامها السابع، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك، في تغريدة عبر "تويتر" لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ قالت فيها إن "هناك احتياجات ماسة لتوفير المأوى في اليمن".

وأضافت أن هناك "7.3 ملايين يمني يحتاجون إلى مأوى ومساعدات غير غذائية (لم تحددها).. 75% منهم نساء وأطفال".

وأفادت المفوضية بأنها "تنظم اليوم الثلاثاء معرضًا في العاصمة صنعاء، بهدف تقديم حلول لاحتياجات المأوى المتزايدة في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

وهؤلاء الأشخاص، إما نازحين جراء الحرب المستمرة، أو فقراء لا يستطيعون توفير مسكن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

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#اليمن
#الحرب على اليمن
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