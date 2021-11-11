غارات للتحالف على صنعاء وإدراج قادة من الحوثيين على قائمة سوداء

قال التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن إنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة صنعاء وصعدة، بينما أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء، أمس الأربعاء، لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وذكر المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

ونقلت وكالة رويترز عن المالكي قوله إن قوات التحالف تعيد الانتشار في اليمن بما يتسق مع إستراتيجيتها لدعم القوات اليمنية، لكنها لا تنسحب.

وقال العميد المالكي إن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن، لا أساس لها وهي غير صحيحة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين إنهم نفذوا عملية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، ومأرب وغربي تعز.

وأوضح المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين أن 3 صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، وأن قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم.

وطالبت بعثات الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية بالانخراط في حوار حقيقي للوصول إلى حل سياسي شامل.

ويأتي ذلك، فيما أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء، لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 15 دولة بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب، ويوسف المداني وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة في الحصول على أسلحة مهربة.