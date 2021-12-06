تحالف السعودية يعلن بدء "عملية واسعة" ضد الحوثيين في اليمن

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن، مساء اليوم، الإثنين، بدء تنفيذ "عملية واسعة" ضد الحوثيين، "استجابة للتهديد"، بعد وقت قصير من الإعلان عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه عاصمة السعودية، الرياض.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وقال البيان: "استجابة للتهديد، تم البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيا الحوثية".

‏‎وادعى البيان أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وتابع متوعدا الحوثيين "لحماية المدنيين سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك بعد دقائق من بيان مقتضب للتحالف أعلن فيه "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات مُسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

ويطلق الحوثيون، على فترات متقطعة، صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وخلال الأيام الماضية، كثف تحالف السعودية العسكري من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.