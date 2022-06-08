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اليمن: المبعوث الأمميّ يبحث مع الحوثيين فتح طرق تعز وتثبيت الهدنة

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 17:48

اليمن: المبعوث الأمميّ يبحث مع الحوثيين فتح طرق تعز وتثبيت الهدنة
متظاهر يطالب برفع الحصار عن تعز (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أنه سيبحث مع جماعة الحوثي في صنعاء، تعزيز الهدنة وإعادة فتح طرق محافظة تعز.

جاء ذلك في بيان لمكتب المبعوث الأممي، عقب وصوله اليوم العاصمة صنعاء، قادما من الأردن، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في الجماعة.

وقال البيان إن "غروندبرغ سيتباحث مع الحوثيين مقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق في ‎تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى جهود تعزيز الهدنة، والتدابير الاقتصادية والإنسانية، وسبل المضي قُدما باتجاه حل الأزمة في البلاد".

ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله، إن "أتطلع إلى الاجتماع مع قيادة الحوثيين حول الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة".

وأضاف: "آمل أن يكون لدينا نقاشات بناءة حول مقترحنا لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترح أممي "معدل"، حول فتح طرق تعز جنوب غربي البلاد، مطالبة بضغط دولي لتنفيذه.

وأعلن غروندبرغ، الإثنين، في بيان، أنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي الحوثي والحكومة اليمنية المشاركين في المفاوضات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.

ويدعو المقترح المنقح لإعادة فتح طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

ووافق الطرفان، الخميس الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 نيسان/ أبريل الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

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#اليمن
#الحوثيون
#تعز
#المبعوث الأممي لليمن

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