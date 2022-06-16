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مقتل صحافيّ يمنيّ في انفجار عبوة ناسفة بسيارته

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 14:04

مقتل صحافيّ يمنيّ في انفجار عبوة ناسفة بسيارته
بعد انفجار في مأرب (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل صحافي يمني في انفجار عبوة ناسفة في سيارته في مدينة عدن جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول أمني لم تسمّه، القول، إنّ "عناصر مجهولة قامت بوضع عبوة ناسفة في سيارة الصحافي صابر الحيدري الذي يعمل متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية".

وأشار المصدر إلى أن العبوة انفجرت بالصحافي أثناء عودته إلى منزله، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين كانوا معه في السيارة مساء الأربعاء.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قُتلت صحافية يمنية حامل في شهرها التاسع في مدينة عدن الجنوبية وهي في طريقها إلى المستشفى لتضع مولودها برفقة زوجها الذي أصيب بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارتهما. ولم يتم تبني هذه الهجمات.

واليوم الخميس، أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل الصحافي صابر الحيدري "بعد وضع عبوات ناسفة تحت سيارته"، مشيرة إلى أنه كان يعمل مراسلا في عدن لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقُتل العديد من الصحافيين اليمنيين منذ بداية النزاع، من بينهم نبيل القعيطي الذي كان يتعاون مع وكالة "فرانس برس" قبل اغتياله في عدن في 2020، وعبد الله القادري الذي قُتل في قصف في وسط البلاد عام 2018.

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#مقتل صحافي
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#عدن

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