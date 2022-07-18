  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار اليمن

اليمن: مشاورات الأمم المتحدة جارية لتمديد الهدنة

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 22:34

اليمن: مشاورات الأمم المتحدة جارية لتمديد الهدنة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

قالت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إنها تعمل مع الأطراف المعنية على تمديد الهدنة في اليمن التي من المقرر أن تنتهي في 2 آب/أغسطس القادم.

وذكر نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، أن "المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ يجري حاليا اتصالات مع الأطراف المعنية في محاولة لتمديد الهدنة اليمنية".

وأضاف "لقد أوضح المبعوث الخاص في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، ما حققته الهدنة الحالية، كما سلّط الضوء على الحاجة إلى تمديدها".

وأردف أن غروندبرغ "ينظر حاليا في كيفية تحقيق ذلك والمدة المقترحة لتمديد الهدنة".

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 نيسان/أبريل الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة السارية حاليا، وقفُ إطلاق النار وفتحُ ميناء الحُديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

بودكاست عرب 48

#اليمن
#الأمم المتحدة
#هدنة اليمن

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

41 جمعيّة حقوقيّة تونسيّة تؤسس ائتلافا رافضا للاستفتاء على الدستور
41 جمعيّة حقوقيّة تونسيّة تؤسس ائتلافا رافضا للاستفتاء على الدستور

2022-07-18

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا رغم تهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا رغم تهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز

2022-07-18

الاتحاد الأوروبي يعتزم "مضاعفة" واردات الغاز الأذريبيجاني
الاتحاد الأوروبي يعتزم "مضاعفة" واردات الغاز الأذريبيجاني

2022-07-18

الأكثر قراءة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية"

2022-07-17
تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

2022-07-17
حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

2022-07-17
مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

2022-07-17
مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

2022-07-17