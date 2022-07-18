اليمن: مشاورات الأمم المتحدة جارية لتمديد الهدنة

قالت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إنها تعمل مع الأطراف المعنية على تمديد الهدنة في اليمن التي من المقرر أن تنتهي في 2 آب/أغسطس القادم.

وذكر نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، أن "المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ يجري حاليا اتصالات مع الأطراف المعنية في محاولة لتمديد الهدنة اليمنية".

وأضاف "لقد أوضح المبعوث الخاص في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، ما حققته الهدنة الحالية، كما سلّط الضوء على الحاجة إلى تمديدها".

وأردف أن غروندبرغ "ينظر حاليا في كيفية تحقيق ذلك والمدة المقترحة لتمديد الهدنة".

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 نيسان/أبريل الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة السارية حاليا، وقفُ إطلاق النار وفتحُ ميناء الحُديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.