الفيضانات في اليمن: مصرع 77 شخصا خلال نحو أسبوعين

لقي 77 شخصا مصارعهم من جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن خلال نحو أسبوعين؛ حسب ما أعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة.

وجاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن "تقارير أولية صادرة عن السلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا من بينهم أطفال من جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة (من أصل 22)".

وذكر التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصارعهم خلال الفترة من 28 تموز/يوليو الماضي حتى 10 آب/أغسطس الجاري".

وأضاف أنه "جرى رصد تضرر 35 ألف أسرة من جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".

وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".

وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 آب/أغسطس الجاري".

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء تداعيات الحرب المشتعلة منذ نحو ثماني سنوات، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية.