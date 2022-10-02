انتهاء الهدنة في اليمن بدون إعلان تمديدها

انتهت الفترة الزمنية للهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، دون إعلان تمديدها.

وانتهى موعد الهدنة، عند الساعة السابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بحسب النص الرسمي للهدنة.

وأضاف أنه لم يعلن حتى الآن عن تمديد الهدنة، دون بيان رسمي من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الموضوع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة.

وقال البيان: "يستهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام".

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، أمس السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، دعت عدة دول أطراف النزاع اليمني إلى تمديد الهدنة وتوسيعها، وتغليب مصالح الشعب.

ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وهي الأعضاء الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 نيسان/ أبريل الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.

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