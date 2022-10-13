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وفدان من التحالف والحوثيين يتبادلان زيارة أسرى

تاريخ النشر: 13/10/2022 - 11:55

وفدان من التحالف والحوثيين يتبادلان زيارة أسرى
انهيار الهدنة باليمن (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن إن وفدين من التحالف وجماعة الحوثي تبادلا زيارة الأسرى، في إطار مبادرة حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي، إن "هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها".

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وجددت الهدنة مرتين في السابق، وساهمت في تحقيق أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي بدأت في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وتدخل التحالف في آذار/مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء.

ويشار إلى أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات حربا متواصلة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المقربين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء منذ أيلول/أيلول 2014.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف، كما دمر الاقتصاد، وترك الملايين فريسة للجوع.

بودكاست عرب 48

#اليمن
#جماعة الحوثي
#تحالف السعودية
#أسرى
#هدنة

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