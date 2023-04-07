اليمن: 4 قتلى في تفجير حافلة ركاب بالعاصمة صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أن عنصرين من داعش فجرا نفسيهما ما أدى إلى مقتلهما مع مدنيين اثنين في العاصمة صنعاء.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر اليوم الجمعة، سقوط أربعة قتلى في تفجير وسط حافلة نقل ركاب بالعاصمة صنعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين (غير معترف بها)، عبد الخالق العجري، أوردته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وأفاد العجري "بانفجار باص في العاصمة صنعاء، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، واستشهاد مواطنين اثنين كانا على متن الباص".

وأوضح العجري أنه "بعد وصول معلومات عن تحركات عناصر تابعة لما يسمى داعش، تم التحري والرصد وملاحقة العنصرين للقبض عليهما في مكان خال من الحركة السكانية تفاديا لحصول أي ضحايا".

وأشار إلى أنه "خلال ملاحقة العنصرين، قاما بركوب باص أجرة للتمويه، واعترضت الدورية الباص للقبض عليهما، فقاما بتفجير نفسيهما ولقيا مصرعهما، واستشهد أيضا مواطنان كانا على متن الباص".

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

واشتد النزاع منذ آذار/ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.