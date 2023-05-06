التلفزيون العربي يفتح ملف سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن

يكشف التحقيق أيضا عن استخدام الحوثيين لشبكة الاتصالات لمضايقة المواطنين اليمنيين المعارضين لهم في اختراق صارخ ومعلن لخصوصيتهم، حيث يتم التجسس على مكالماتهم ومراقبة تحركاتهم بما يسمح بإجهاض أي حراك محتمل قبل وقوعه.

يعرض التلفزيون العربي، يوم غد الأحد، ضمن برنامج "عين المكان" تحقيقا خاصا وحصريا يفتح ملف سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، ويستعرض تحويله إلى أداة حربية فعالة في استهداف الخصوم السياسيين بخلاف السيطرة على عائداته المالية.

يعود التحقيق إلى الصراع الدامي الدائر في اليمن منذ أكثر من ثمانية أعوام. حرب يتم خوضها على جبهات متعددة عبر المواجهات العسكرية المباشرة، وأصبح للتقنية فيها دور قوي في تحديد الفائزين في مختلف المعارك. يتطرق التحقيق بالوثائق الحصرية التي تشمل مراسلات سرية، وتصريحات شهود عيان وخبراء إلى استيلاء الحوثيين على قطاع الاتصالات، وتوظيفه كمورد مالي ضخم قدرت مداخليه عام 2020 بـ16.5 مليار ريال يمني، والأهم استخدامه كوسيلة تجسس تمكن من تحديد إحداثيات الخصوم بدقة، ما يسهل عملية ترصدهم وتصفيتهم.

صورة من الحلقة

التحقيق أيضا يكشف عن استخدام الحوثيين لشبكة الاتصالات لمضايقة المواطنين اليمنيين المعارضين لهم في اختراق صارخ ومعلن لخصوصيتهم، حيث يتم التجسس على مكالماتهم ومراقبة تحركاتهم بما يسمح بإجهاض أي حراك محتمل قبل وقوعه. أيضا يكشف التحقيق عن ضلوع الحوثيين في محاولات اختراق متكررة ومستمرة لحسابات المركز الإعلامي للقوات المسلحة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة بمنع استخدام الهواتف في جبهات القتال.

ومتابعة لخيوط الموضوع، يتوصل التحقيق إلى شركة أجنبية من المرجح ضلوعها في توفير الدعم التقني والفني للحوثيين للقيام بعمليات التجسس، في اعتداء صريح على السيادة اليمنية، إضافة إلى الكثير من التفاصيل الحصرية التي ينفرد بها التحقيق.

يجدر بالذكر أن حلقة برنامج "عين المكان" ستكون تحت عنوان "اتصالات اليمن... السلاح السري"، وستعرض، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.