الأمم المتحدة تحذّر من فيضانات متوقّعة في اليمن الأسبوع المقبل

حذرت الفاو "من تضرر نحو 5 آلاف و800 شخص من القاطنين ضمن أماكن تجمع المياه في 11 محافظة يمنية"، حسب المصدر ذاته.

جانب من فيضانات سابقة في اليمن(Getty Images)

حذّرت الأمم المتحدة، من احتمالية حدوث فيضانات متوقعة بمناطق مختلفة باليمن خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيانها، إنّ "آلاف اليمنيين معرضون للخطر، بسبب فيضانات متوقعة في أنحاء متفرقة من البلاد، خلال الأسبوع المقبل".

وأفادت بأنه "من المتوقع أن تستمر مخاطر الفيضانات في اليمن بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة".

كما حذرت الفاو "من تضرر نحو 5 آلاف و800 شخص من القاطنين ضمن أماكن تجمع المياه في 11 محافظة يمنية"، حسب المصدر ذاته.

وهذه المحافظات هي صنعاء والمحويت وصعدة وذمار وإب، وحجة والحديدة وريمة ولحج والضالع وأبين.

وأشارت إلى أن "أمطارا غزيرة هطلت الأسبوع الماضي وأثرت على معظم مناطق غرب وجنوب اليمن لاسيما محافظة أبين".

وأفادت المنظمة "بتضرر نحو 80 أسرة وحدوث نقص ملحوظ في الغذاء والمأوى".

ومنذ منتصف آذار/ مارس الماضي، بدأ موسم الأمطار في اليمن، ما أدى إلى تضرر آلاف الأسر وسقوط وفيات وإصابات.

‏ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية.