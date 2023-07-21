مقتل موظف أردني ببرنامج الأغذية العالمي برصاص مسلحين في اليمن

أجرى العليمي اتصالًا هاتفيًا بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان الذي أطلعه على "المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة".

قُتل موظّف أردني الجنسية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أعلنت المنظمة ووزير الصحة اليمني قاسم بحيبح.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي "يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفًا متفانيًا قُتل في اليمن اليوم (الجمعة) على أيدي مسلحين مجهولين".

وأضاف "لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي".

وكان وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح قد كتب في تغريدة أن "اعتداء اجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة (في) تعز" وهو المواطن الأردني مؤيد حميدي.

وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعيًا الجهات الأمنية إلى "القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

من جانبه، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي "بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة التربة اليوم الجمعة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وأجرى العليمي اتصالًا هاتفيًا بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان الذي أطلعه على "المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة".

وفي عام 2018، قُتل موظّف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارًا عليها.

وبدأ النزاع في 2014 عندما سيطر الحوثيون على مناطق عدة في اليمن بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.