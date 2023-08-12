اليمن: إطلاق سراح موظفين أمميين بعد 18 شهرا من اختطافهم

بينما أكد غوتيريش أن الاختطاف "جريمة لا إنسانية غير مبررة"، دعا إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجريمة"، دون مزيد من التفاصيل.

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة إطلاق سراح 5 من موظفيها اختطفهم تنظيم "القاعدة" في اليمن قبل نحو عام ونصف؛ حسبما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأعرب غوتيريش عن سعادته "بإطلاق سراح 5 موظفين أمميين في اليمن تم اختطافهم في محافظة أبين في شباط/ فبراير 2022".

وأوضح أن الموظفين الخمسة هم "أكام صوفي (بنغلاديش)، ومازن باوزير وبكيل المهدي ومحمد المليكي وخالد مختار شيخ (من اليمن)".

ولفت إلى أن الموظفين الخمسة "يتمتعون بصحة جيدة"، معربا عن "الارتياح العميق إزاء انتهاء محنتهم والقلق الذي انتاب أسرهم وأصدقاءهم".

وبينما أكد غوتيريش أن الاختطاف "جريمة لا إنسانية غير مبررة"، دعا إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجريمة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي الجمعة إن عملية إطلاق سراح الموظفين الخمسة "تمت خلال الأسبوع الجاري".

وشكر غريسلي في بيان "الحكومة اليمنية والآخرين (لم يحددهم) لمساعدتهم في تأمين إطلاق سراح زملائنا في الأمم المتحدة والحفاظ على صحتهم خلال فترة الأسر".

وفي شباط/ فبراير 2022، أعلنت الأمم المتحدة اختطاف 5 من موظفيها بمحافظة أبين أثناء قدومهم من العاصمة المؤقتة عدن في مهمة ميدانية.

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، نشر تنظيم "القاعدة" في اليمن تسجيلا مصورا ظهر فيه الموظف الأممي أكام صوفي وهو يشكو تدهور وضعه الصحي مع اثنين من زملائه المختطفين، وفق موقع "سايت" المتخصص برصد أنشطة الجماعات المتطرفة.

ويتواجد عناصر من "القاعدة" في عدد من محافظات اليمن خاصة الجنوبية منها، ويشنون من حين لآخر هجمات على قوات الجيش والأمن الحكومية.

ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.