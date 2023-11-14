الحوثي: "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم"

هدد زعيم الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر قائلا: "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم".

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن قواته استهدفت إسرائيل بمسيرات وصواريخ أمس الإثنين، متوعدا بتنفيذ عمليات إضافية.

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جاء ذلك في أول خطاب متلفز منذ إعلان الحوثيين شن هجمات على إسرائيل، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي: "الإخوة في القوة الصاروخية والطيران المسير نفذوا عمليات ضربت أهدافا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس (الإثنين)".

وأضاف: "سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك".

وهدد زعيم الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر قائلا: "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم".

وتابع: "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

وتحدث الحوثي أنه "منذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي، وكلها لم نكترث لها".

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

ومنذ 39 يوما، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.