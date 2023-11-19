اليمن: جماعة الحوثي تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية

قالت القوات اليمنية، في بيان لها، إنها ستستهدف السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والسفن التي تقوم شركات إسرائيلية بتشغيلها، إضافة للتي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، أنها ستستهدف السفن الإسرائيلية، محذرة دول العالم من التعامل هذه السفن والابتعاد عنها، وذلك ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت القوات اليمنية، في بيان لها، إنها ستستهدف السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والسفن التي تقوم شركات إسرائيلية بتشغيلها، إضافة للتي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وطالبت القوات اليمنية في بيانها جميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وإبلاغ سفنهم بالابتعاد عنها.

ويأتي هذا الإعلان للقوات اليمنية، بحسب ما جاء في البيان: "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة".

وسبق وأعلنت جماعة الحوثي عن إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومسيرات متفجرة نحو البلدات الإسرائيلي في الجنوب وتحديدا مدينة إيلات، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وكانت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقط 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.