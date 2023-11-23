الجيش الأميركي يعترض مسيرات مفخخة أطلقت من اليمن

قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور بالعربية على منصة "إكس" إنه صباح اليوم الخميس "أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة، يو إس إس توماس هودنر، عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

أعلن البنتاغون أن مدمرة أميركية اعترضت صباح اليوم الخميس، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيرة مفخخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون الموالون لإيران.

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وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور بالعربية على منصة "إكس" إنه صباح اليوم الخميس "أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة، يو إس إس توماس هودنر، عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أن الطائرات المسيرة "تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة".

ولم توضح سنتكوم في بيانها وجهة الطائرات المسيّرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وكان الحوثيون حذروا، أمس الأربعاء، حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفا مشروعا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز الحوثيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، ردا على حرب الجيش الإسرائيلي على غزة.