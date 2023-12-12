هجوم بصاروخ حوثي على ناقلة نروجية قبالة ساحل اليمن

قالت سنتكوم في منشور على منصة "إكس"، إن السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنح (كروز) مضاد للسفن أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنّ صاروخا أطلقه الحوثيون أصاب، الإثنين، ناقلة ترفع علم النروج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.

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وقالت سنتكوم في منشور على منصة "إكس"، إن السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنح (كروز) مضاد للسفن أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضافت أن السفينة أبلغت عن "وقوع أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها"، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا.

وبحسب البيان فقد لبت المدمرة "يو إس إس ميسون" التابعة للبحرية الأميركية نداء استغاثة أطلقته السفينة النروجية ومدت لها يد العون.

وأكدت سنتكوم في منشورها أنه "لم تكن هناك وقت الهجوم سفن أميركية قرب المكان"، الذي أصيبت فيه الناقلة بالصاروخ.

والناقلة "ستريندا" يبلغ طولها 144 مترا، وبنيت في 2006 وكانت تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.

وتعود ملكية السفينة لـ"موينكل كيميكال تانكرز إيه إس"، وهي شركة مقرّها الرئيسي في بيرغن في النروج.

ويأتي هذا الهجوم بعدما توعد الحوثيون اليمينيون بمنع مرور السفن المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال أغذية وأدوية إلى قطاع غزة.

وبعيد ساعات من هذا التهديد أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، أن فرقاطة تابعة لها في البحر الأحمر أسقطت مسيرتين أطلقتا من اليمن وكانتا متجهتين نحوها.

وشهد البحر الأحمر والمياه المحيطة به منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سلسلة هجمات تبنّى غالبيتها الحوثيون.

وشملت أبرز هجماتهم احتجاز سفينة تجارية، وإطلاق صواريخ ومسيرات نحو أهداف بحرية، وأخرى نحو مدينة إيلات في جنوب إسرائيل.

وأكد الحوثيون أن هجماتهم ستستمر إلى أن "يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني".