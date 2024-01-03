واشنطن: الحوثيون أطلقوا صاروخين بالستيين نحو سفن شحن بالبحر الأحمر

في الأسابيع الأخيرة، شنّ الحوثيون هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وقد وضعوا هجماتهم هذه في إطار الردّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أعلن الجيش الأميركي أن الحوثيين في اليمن أطلقوا مساء الثلاثاء صاروخين بالستيين نحو سفن شحن كانت تبحر في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الصاروخين سقطا في الماء من دون أن يسفرا عن إصابات أو أضرار.

تغطية متواصل على قناة "عرب 48" في تيليغرام

وأتى بيان الجيش الأميركي بعيد إعلان وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) أنّ انفجارات وقعت قرب سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر بين ساحلي اليمن وإريتريا، من دون أن تتسبب بإصابات أو أضرار.

ولاحقا، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) أنّ الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيّين مضادّين للسفن على منطقة تقع في جنوب البحر الأحمر كانت تبحر فيها العديد من السفن التجارية.

وأكّدت سنتكوم نقلا عن عدد من سفن الشحن هذه أنّ الصاروخين سقطا في المياه على مقربة منها لكن "من دون أن يتسبّبا بأضرار".

وهذا الهجوم هو الرابع والعشرين الذي يستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا لسنتكوم.

ويأتي هذا الهجوم عشية اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأربعاء لبحث ملف الهجمات التي يشنّها الحوثيون في البحر الأحمر، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّ الحوثيون هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، وقد وضعوا هجماتهم هذه في إطار الردّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويطلّ الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق يقع بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر ويفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا.

ويعدّ مضيق باب المندب شريانا إستراتيجيا للنقل البحري إذ تمرّ عبره 12% من التجارة العالمية وفقا للغرفة الدولية للتجارة البحرية.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتّحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضمّ أكثر من 20 بلدًا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأميركي الأحد أنّه أغرق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين إثر هجوم شنّته على سفينة شحن قبالة سواحل اليمن. وأسفر القصف المروحي الأميركي على هذه الزوارق عن مقتل 10 من أفراد القوات البحرية التابعة للحوثيين.