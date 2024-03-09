الحوثيون: نفذنا عمليتين نوعيتين واستهدفنا مدمرات أميركية بـ37 طائرة مُسيّرة بالبحر الأحمر

إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من اليمن تجاه سفينة ترفع علم سنغافورة بخليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة استهداف السفينة بخليج عدن".

استهدف الحوثيون بعمليتين عسكريتين نوعيتين، صباح اليوم السبت، سفينة أميركية بعدد من الصواريخ الباليستية، وفي العملية الثانية استهدفوا عددا المدمرات الحربية الأميركية في البحرِ الأحمرِ و خليجِ عدن، وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة، وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين.

وجاء في البيان: "انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين؛ الأولى استهدفتْ سفينةَ "PROPEL FORTUNE" الأميركيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، فيما العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ من خلالِها عددا منَ المدمراتِ الحربيةِ الأميركيةِ في البحرِ الأحمرِ و خليجِ عدن، وذلكَ بسبعٍ وثلاثينَ طائرةً مسيرةً، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ بفضلِ الله".

وختم الحوثيون بيانهم بالقول إن "القواتُ المسلحةُ اليمنية تُحيّي كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ على خروجِهم المليونيِّ في العاصمةِ صنعاءَ وفي المحافظاتِ والمديرياتِ تأكيدا على الموقفِ الثابتِ الداعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ، وإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وكانت قد قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان، فجر اليوم السبت، إننا "نفذنا ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنات بمناطق الحوثيين في اليمن.

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من اليمن تجاه سفينة ترفع علم سنغافورة بخليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة استهداف السفينة بخليج عدن".

وأضافت سنتكوم إننا "أحبطنا هجوما للحوثيين في منطقة البحر الأحمر بمشاركة الحلفاء، والحوثيون نفذوا فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن".

وفصّلت في بيانها إن القوات الأميركية أسقطت "15 طائرة مسيرة في هجوم واسع النطاق للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم".