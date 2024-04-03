مقتل 11 جنديا بهجوم للحوثيين في جنوب اليمن

أكد المصدر عدد القتلى نفسه، لافتا إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءا منذ سنوات.

قتل 11 جنديا من القوات اليمنية وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، الأربعاء، بهجوم للحوثيين في جنوب البلاد، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية في القوات الحكومية اليمنية.

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وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة، محمد النقيب: "قتل 11 من القوات الحكومية (بعدما) تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".

وذكر مسؤول عسكري آخر، أن "القوات الحكومية المرابطة في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج وعلى خطوط التماس مع تعز التي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منها، أحبطت هجوما مباغتا (للمتمردين) وتمكنت من صده وقتل عدد منهم".

وأكد المصدر عدد القتلى نفسه، لافتا إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءا منذ سنوات.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014، إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حين تدعم إيران الحوثيين.