الحوثي: 37 قتيلا بغارات أميركية بريطانية على اليمن منذ كانون الثاني

شدد الحوثي على "فشل الأعداء وإخفاقهم في منع عمليات الجماعة أو الحد منها"، معتبرا "النتائج التي حققتها قواتنا مهمة جدا".

أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مساء الخميس سقوط 37 قتيلا و30 جريحا، بغارات أميركية بريطانية على اليمن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، واستهداف 90 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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وقال الحوثي في خطاب له، إن "العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وهو يقترب من اكتمال ثلاثة أشهر نفذ فيه 424 غارة وقصفا بحريًا".

وأضاف أنه "ارتقى خلال العدوان الأميركي البريطاني 37 شهيدا و30 جريحا، ونحتسب الشهداء في سبيل الله، وفي موقف مشرف عظيم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وشدد على "فشل الأعداء وإخفاقهم في منع عمليات الجماعة أو الحد منها"، معتبرا "النتائج التي حققتها قواتنا مهمة جدا".

وقال "جبهتنا في اليمن مستمرة بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي"، مشيرا إلى أن عدد السفن التي جرى استهدافها وصلت إلى "90 بين إسرائيلية وأميركية وبريطانية" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأضاف "بلغت العمليات خلال شهر فقط 34 عملية نفذت بـ125 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة"، ولفت إلى "استمرار عمليات القصف لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".