جماعة الحوثي تستهدف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة: "نفذنا عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتين في خليج عدن".

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، اليوم الخميس، في خليج عدن بصواريخ باليستية ومسيرات.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة: "نفذنا عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتين في خليج عدن".

وأضاف سريع: "السفينتان إسرائيليتان، الأولى هي "MSC DEGO" الإسرائيلية، والأخرى هي "MSC GINA"، حيث نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت السفينة "MSC " الأولى في المحيط الهندي والأخرى استهدفت السفينة نفسها في البحر العربي"، مؤكدا أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة.

اليمن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة: "نتابع تطورات الموقف في غزة، ولن نتردد في تصعيد عملياتنا انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها، حتى رفع الحصار ووقف العدوان على غزة".