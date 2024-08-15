الحوثي: نفذنا عمليات ضد سفن بـ15 صاروخا ومسيّرة هذا الأسبوع

الحوثي: "شعبنا يقدم التضحيات والشهداء في تأكيد على دعم غزة، في الوقت الذي تخاذل فيه أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين".

أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، تنفيذ عمليات بـ15 صاروخا وطائرة مسيرة ضد سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

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وقال في خطاب له اليوم الخميس، إن القوات "نفذت عمليات بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة ضد السفن (دون ذكر عدد أو مكان) المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري".

وشدد الحوثي على أن العمليات مستمرة دعما لغزة، مشيرا إلى مقتل 73 يمنيا وإصابة 181 آخرين منذ بدء عمليات المساندة لغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأوضح "خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حظي بشرف الشهادة 73 شهيدا (يمنيا) و181 مصابا"، دون تفاصيل عن عدد المدنيين والعسكريين.

وأضاف "شعبنا يقدم التضحيات والشهداء في تأكيد على دعم غزة، في الوقت الذي تخاذل فيه أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين".

وكشف زعيم الحوثيين إلى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 10 غارات على اليمن خلال الأسبوع الجاري".

وبين بالقول "استهدفت 8 من هذه الغارات محافظة الحديدة، وغارة واحدة على حجة، وأخرى على صنعاء".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت في بيانين منفصلين الأسبوع الجاري تدمير 3 زوارق، ومسيرتين، ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

ويطالب الحوثيون بإنهاء الحرب الإسرائيلية التي تدعمها واشنطن على قطاع غزة والمتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع لهم في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.