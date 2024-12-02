هجوم صاروخي للحوثيين على سفن أميركية وبريطانية بخليج عدن

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها: "مدمرتان أميركيتان نجحتا في صد هجمات حوثية استهدفت 3 سفن تجارية أميركية قبالة خليج عدن خلال اليومين الماضيين".

شنت جماعة الحوثي هجمات صاروخية على سفن أميركية وبريطانية في خليج عدن، واعترضت القيادة المركزية الأميركية صواريخ أطلقها الحوثيون على 3 سفن أميركية، على ما أعلنت القيادة الأميركية في بيان، اليوم الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الجيش الأميركي تصديه لهجمات من الحوثيين على سفن حربية، وأخرى ترفع علم الولايات المتحدة في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها: "مدمرتان أميركيتان نجحتا في صد هجمات حوثية استهدفت 3 سفن تجارية أميركية قبالة خليج عدن خلال اليومين الماضيين".

وأضافت القيادة الأميركية في البيان: "الحوثيون استخدموا في هجمات السبت والأحد 3 صواريخ باليستية و3 مسيرات وصاروخ كروز"، مشبرة إلى أن هجمات الحوثيين لم تسفر عن إصابات أو أضرار للسفن والمدمرتين الأميركيتين، بحسب ما ورد في البيان.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.