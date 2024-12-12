الحوثي: إسرائيل تستهدف المنطقة بمخططات توسعية ممنهجة

الحوثي: "المجرم نتنياهو تحدث بأن سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة لـ'إسرائيل'، وقد تم ترجمة هذه الفرص بالفعل، العدو الإسرائيلي اعتبر تطورات سورية فرصة حقيقية لإنهاء اتفاقية فض الاشتباك، وهو يستفيد من ذلك بل يسعى لاختلاق..."

قال قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في كلمة له، مساء اليوم الخميس، إن "العدو الإسرائيلي يرتكب بشكل يومي مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "حصيلة هذه الجرائم خلال هذا الأسبوع بلغت 1800 بين شهيد وجريح". وأضاف الحوثي أن "الهجوم الصهيوني على مستشفى كمال عدوان بمختلف الإمكانات يعكس التوحش وكأنه يشن هجوما على قلعة عسكرية محصنة".

وأشار الحوثي إلى أن "استهداف العدو الإسرائيلي المباشر لمحطة الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان جريمة متعمدة تهدف لقتل الأطفال الخدج والمرضى في غرف العناية". ونوه بأن "العدو يواصل جرائم القتل والاختطاف وتدمير البيوت وتجريف الأراضي لبناء مغتصبات جديدة في الضفة الغربية".

وأوضح الحوثي أن "كل أنواع الجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي تحدث في ظل حالة التخاذل التام من معظم المسلمين والعرب". وأكد أن "عناوين العروبة والعقيدة والجهاد أصبحت منسية ويتم العمل على شطبها من القائمة عندما يتعلق الأمر بفلسطين".

وأضاف أن "المجرم نتنياهو تحدث بأن سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة لـ'إسرائيل'، وقد تم ترجمة هذه الفرص بالفعل"، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي اعتبر تطورات سورية فرصة حقيقية لإنهاء اتفاقية فض الاشتباك، وهو يستفيد من ذلك بل يسعى لاختلاق الكثير من الفرص".

وصرح الحوثي بأن "العدو طامع في المنطقة المحيطة بفلسطين، وهذا موجود في برامجه التثقيفية الإعلامية وضمن خططه السياسية ومؤامراته المشتركة مع الأميركي". وأوضح أن "العدوان الإسرائيلي على سورية نفذ في اتجاهين؛ الأول بتوغل قواته في العمق وصولا إلى الاقتراب من ريف دمشق، والثاني تدمير المقدرات العسكرية".

وأضاف الحوثي أن "العدو يعمل على فرض الاستباحة على كل بلدان أمتنا، سواء كانت في مواجهة معه أو متعاونة معه". وأشار إلى أن "معنى 'الشرق الأوسط الجديد' أن تكون كل بلداننا مستباحة للإسرائيلي والأميركي"، مؤكدا أن "الإسرائيلي يتحرك أولا لتثبيت معادلة في سورية، ثم يتحرك إلى ما بعد سورية".