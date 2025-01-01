أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون أنها نفذت 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2024، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات "الصهيوأميركية" على اليمن.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع إن الدفاعات الجوية التباعة لجامعة الحوثي أسقطت طائرة أميركية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهامَّ عدائية في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

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وأوضح سريع في بيان منلفز، صباح الأربعاء، أن الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء مأرب هي الثانية خلال 72 ساعة والـ14 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

الحوثيون: نفذنا 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أنها نفذت 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2024، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات "الصهيوأميركية" على اليمن.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين.

وذكر التقرير أن قوات الجماعة نفذت خلال الشهر المنصرم 27 عملية عسكرية في عمق إسرائيل، موضحا أن هذه العمليات نُفذت ضد أهداف عسكرية وحيوية حساسة (دون ذكرها) لإسرائيل بـ10 صواريخ فرط صوتية من نوع "فلسطين 2"، وصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، وعشرات الطائرات المسيرة الهجومية.

عدوان أميركي بريطاني على العاصمة صنعاء

وتعرضت اليمن، أمس الثلاثاء، لعدوان أميركي بريطاني، عبر سلسلة غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن التحالف الأميركي البريطاني استهدف بـ 10 غارات مجمع "22 مايو" في مديرية الثورة، فيما استهدفت غارتان مجمع العرضي في العاصمة.

والسبت الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليمنية طائرة أمريكية نوع MQ_9، أثناء قيامها بتنفيذ مهامّ عدائية في أجواء محافظة البيضاء، وفق بيان سريع.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تهاجم جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.

ويشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.