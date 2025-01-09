غارات أميركية وبريطانية تستهدف محافظات يمنية

3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وأشارت إلى أن "العدوان" طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

تعرضت عدة محافظات في اليمن إلى سلسلة غارات أميركية وبريطانية، على ما أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) الخميس.

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وذكرت وسائل الإعلام في اليمن، ومن بينها قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وأشارت إلى أن "العدوان" طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأشارت القيادة إلى أن الضربات في اليمن استهدفت أسلحة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن بالبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القيادة الوسطى التابعة لها نفذت، أمس الأربعاء، ضربات ضد منشأتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وأضاف البنتاغون أن الضربات "هي جزء من الجهود لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الشركاء والسفن في المنطقة"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.